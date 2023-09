No fueron los "6 parrafitos" que confesó Xóchitl; software descubre que la trampa fue mayor

En días pasados, la senadora Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por el Frente Amplio por México, había confesado que fueron sólo seis párrafos los que habría plagiado en su trabajo de titulación, sin embargo, a través de un software detectaron que la trampa fue mucho mayor.



En su momento, Xóchitl Gálvez admitió su plagio de su trabajo titulado ’Informe de Actividades Profesionales, Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes’ luego de que un usuario en X publicara que fueron varios párrafos los que sustrajo del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 de la Secretaría de Gobernación.



El usuario Bernardo Escalante también dio a conocer otros párrafos copiados y que no fueron referenciados de páginas como Eroski Consumer o Mundo HVACR así como de Wikipedia.



“Ya dijeron que no soy indigena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. La verdad de las cosas es que el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera".



Sin embargo lo que no expresó la candidata por el PRI-PAN-PRD es que fuera aún mayor el contenido plagiado en su trabajo para obtener el grado de licenciada en Ingeniería en Computación.



De acuerdo con El País, el documento en cuestión es un simple informe de actividades profesionales, una de las varias modalidades de titulación avaladas por la UNAM, en vez de ser una tesis. En ella descubrieron, a través de Turnitin, que también ocupó cuatro párrafos sobre el protocolo Modbus fueron extraídos de un artículo de Wikipedia publicado en 2005. La senadora también extrajo al menos seis párrafos sobre las características de los edificios inteligentes del “Informe Anual Programa de Investigación Aplicada ITCA-FEPADE 2007″ de la Escuela Especializada en Ingeniería de Santa Tecla, El Salvador, donde sólo habría cambiado algunas palabras entre párrafo y párrafo



También El País halló en el trabajo de la senadora un párrafo sobre el control de procesos industriales extraído de un trabajo que fue realizado por el ingeniero Jair Eviel Barrios, de la Universidad de Pamplona de Colombia.



En la nota periodística de El País, publicada Zedryk Raziel, detectaron también un párrafo en el trabajo de Gálvez que menciona las ventajas de los equipos para automatizar procesos, el cual forma parte de la tesis titulada "Automatización en la máquina de empacado de jabón de tocador", que fue presentada por tres alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el año 2010. También hallaron diagramas las cuales no citó.



De acuerdo con el usuario X (antes Twitter) Temoris, el trabajo de titulación de Gálvez casi podría resumirse en lo siguiente: 4 párrafos de Wikipedia, 6 párrafos del “Informe Anual Programa de Investigación Aplicada ITCA-FEPADE 2007″ de la Escuela Especializada en Ingeniería de Santa Tecla, El Salvador; un párrafo de un trabajo del ingeniero Jair Eviel Barrios, de la Universidad de Pamplona de Colombia; un párrafo de la tesis “Automatización en la máquina de empacado de jabón de tocador” del IPN y una imagen de un programa informático de calendario.