No existe aumento de tarifas para taxis: Ángel Alarcón

Xalapa, Ver - Hasta el momento no existe un aumento a la tarifa del transporte en la modalidad de taxi, así lo dio a conocer el director General de Transporte en el Estado, Ángel Alarcón Palmeros.



Desde hace 20 años no hay un incremento al cobro de corridas, ’en ese momento las tarifas eran de 16 y 17 pesos; desde entonces no se ha actualizado, en estos momentos el cobro es oferta- demanda.



Sin embargo reconoció que, tomando en cuenta los incrementos que han existido en todos los combustibles y en autopartes, no se podría estar pagando actualmente 16 pesos.



Lo que dejó en claro, es que ningún taxista debe excederse en las tarifas y si ese fuera el caso, exhortó a la ciudadanía a poner su queja ante la Dirección a su cargo o en cualquier delegación de transporte.



Cuestionado sobre la fecha específica en la que se pudiera hacer oficial un incremento a las tarifas de taxis; destacó que ese tema le corresponde al titular de la Secretaría de Seguridad Pública.



’A la Dirección de Transporte le toca hacer a mí un análisis, y año con año lo entrego, pero no me toca a mi anunciarlo, es un tema integral de seguridad pública’.



En cuanto a los casos de inseguridad del que mujeres han víctimas a bordo de un taxi y que han sido denunciados a través de redes sociales; el funcionario estatal reconoció que por el momento no hay ninguna queja formal, en el que como Dirección tengan que intervenir, sancionando al concesionario.



’A veces me entero por notas periodísticas, pero no existe ninguna queja formal o denuncia, el cual es un tema de seguridad pública, porque es un delito y el taxi es el medio para cometerlo’.



Para dar mayor seguridad a los usuarios de dichas unidades, se está implementando nuevamente el padrón de conductores, el cual consta en brindar un tarjetón, el cual por años se dejó de hacer.



’El tarjetón tiene la foto y datos del chofer y los de la unidad; el cual debe ser visible al abordar’, concluyó.