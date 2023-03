No es como otros sexenios: ni hay negocios ni habrá impunidad. Habrá justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que por la tarde se ofrecerá una nueva conferencia de prensa para dar a conocer los avances de las investigaciones sobre el incendio que se registró la noche del pasado 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual ha dejado un saldo de 39 muertos y 27 heridos.



Un tribunal mexicano emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, según el fiscal federal que dirige la investigación.



Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona acusada de iniciar el incendio. Herrerías dijo que cinco de los seis ya fueron detenidos y enfrentarán cargos por homicidio y lesiones.



Al menos 39 migrantes murieron después de que aparentemente iniciaron un incendio dentro de una celda de detención en las instalaciones el lunes por la noche. Más de dos docenas de otros inmigrantes resultaron heridos.



Un video de una cámara de seguridad dentro de las instalaciones de Ciudad Juárez mostró a los guardias alejándose cuando el fuego comenzó el lunes por la noche dentro de la celda que albergaba a los migrantes y sin hacer ningún intento por liberarlos. No estaba claro si esos guardias tenían las llaves de las puertas de las celdas.



La denuncia presentada el miércoles ante investigadores federales de la oficina del fiscal general acusa al principal funcionario de migración del estado de saber sobre el incendio iniciado pero ordenó que los migrantes no fueran liberados.



El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el miércoles que en el centro había tanto funcionarios de Migración como guardias de seguridad de un contratista privado.



La investigación se enfoca, principalmente, en los guardias de seguridad privada subcontratados por el centro de detención, aunque también se investiga a funcionarios de migración y del estado de Chihuahua.



López Obrador reiteró desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional que no habrá impunidad en el caso, ya que se va a castigar a los responsables. Para ello, reveló, habló ayer con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, quien está a cargo de la investigación pese a la ineficiencia que ha demostrado en los cuatro años que lleva en el cargo.



’Decirles [a víctimas y familiares] que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables y hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia; que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad; y que se descarte la impunidad; que no haya impunidad; que haya justicia’, dijo.



Al ser cuestionado por la empresa de seguridad privada que trabajaba en las instalaciones migratorias de la ciudad fronteriza, el mandatario mexicano se limitó a decir que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y una representante de la FGR serán las encargadas de hablar al respecto en la conferencia de la tarde.



’No quiero yo meterme porque como está abierta la investigación, no quiero yo dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, estar adelantando información nosotros’, explicó.



Finalmente, volvió a enviar su pésame a las familias de las víctimas. ’Es un asunto muy doloroso, mucho muy triste. A los familiares de los migrantes de países hermanos primero eso’, concluyó.



Por su parte Estados Unidos ha ofrecido su ayuda para atender a las personas hospitalizadas.Con información de SIN EMBARGO