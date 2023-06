No es broma: Xóchitl Gálvez cree que puede ser presidenta de México

Accediendo a un escaño del Senado por la vía plurinominal para así evitar ser sometida al voto, la panista e hidalguense Xóchitl Gálvez Ruíz se auto destapó como precandidata por la alianza del PRI-PAN-PRD para contender por la presidencia de la República, toda vez que aseguró contar con gran apoyo tanto de la sociedad civil como de los ciudadanos que no se identifican con partido político alguno.



Aunque perdió la gubernatura por Hidalgo y las internas para ser candidata de Pachuca, en su haber sí ha ganado una alcaldía de la Ciudad de México. Su carrera política comenzó cunado Fox la designó como funcionaria y actualmente es legisladora plurinominal.



Un problema tiene Xóchitl Gálvez sin embargo: según el Power Ranking Presidencial elaborado por Polls.mx, que basa el posicionamiento de los personajes políticos según los hipotéticos careos con sus pares, ocupa el lugar 16 entre los contendientes.



Tres candidatos morenistas encabezan las listas y luego, dentro de su propia alianza, tiene al menos 9 personajes con mayor competitividad que ella.



De hecho, aunque es evaluada con el resto de suspirantes, no contaría ni con la simpatía suficiente para contender por la Ciudad de México dentro de su propia alianza. Para México Elige por ejemplo, su primera batalla tendría que librarla con Santiago Creel, quien es preferido por los panistas para encabezar primero su partido. Después tendría que desbancar a Claudia Ruíz Massieu del PRI para hacerse de la candidatura.



Y es que los números no le favorecen a Xóchitl.



La misma encuesta de México Elige que ha sido generosa con la senadora plurinominal, revela que la opinión dominante sobre su persona es la de “Pésima” con un 38.8%, además de contar con un 4.9% que guarda una mala opinión de ella.



Entre quienes no la conocen y quienes tienen una opinión mala y pésima de ella, se encuentra el 58.3% de los mayores de 18 años, por lo que incluso si fuera ungida con la candidatura, no le alcanzaría para aspirar a una victoria.