No es broma: lamenta secretaria del PAN que en Hidalgo no hubiera elección de Estado

Por años el PAN en Hidalgo, cuando decían ser ’oposición’ al entonces Revolucionario Institucional (PRI), y cuando algunos incautos les creían, siempre se quejaron de que en la entidad se daban elecciones de Estado y que eso mismo provocaba que la contienda no fuera pareja. Hoy, nos vuelven a demostrar que en su incongruencia, todo supuesto ideal que tenían se ha ido al bote de basura.



Para muestra un botón: la secretaria de Formación y Capacitación del PAN en Hidalgo, Irma Beatriz Chávez, lamentó, según documenta una nota de Milenio, que el exgobernador Omar Fayad Meneses no operara a favor de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD.



Como lo leyó.



Quienes en algún lamentaban que no hubiera piso parejo para los contendientes, ahora se quejan de que el entonces mandatario no ’apoyara’ su causa pese a que ello constituye un flagrante delito electoral.



Lo anterior demuestra que, cuando es para beneficiarlos a ellos, entonces sí está bien que se rompa la Ley.



Demuestra que cuando les conviene, las elecciones de Estado sí son válidas y hasta es objeto de queja que no sea de esa forma.



Demuestra que por años no es que buscaran el bienestar del pueblo a través de la democracia, sino que simplemente añoraban ser los beneficiarios de nuestro sistema partidista.



Demuestra también que no es que sean incongruentes por aliarse con aquellos que en campaña declararan como sus enemigos jurados, sino que simplemente, buscaban ser parte del poder.



Por eso y más, no extraña que de haber sido 2da fuerza electoral en el país hace unos ayeres, hoy sean 4ta y en el Congreso incluso 6ta. Entre 2016 y 2022, perdieron el 80% de sus electores, lo que los coloca en el mismo camino de la desaparición que el PRD.