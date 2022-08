No comen diariamente cerca de 5 millones de mexicanos

Cuando se busca que los menores de edad coman, se suele poner como ejemplo a gente de África que no goza de las mismas facilidades para acceder al alimento; lo cierto es que no deben ir tan ’lejos’, pues en este mismo país existen millones de personas que no pueden completar diariamente sus tres comidas.



Hasta 2021, alrededor del 3.7 por ciento de la población mexicana sufría inseguridad alimentaria, mientras que se estima que hay 4.8 millones de mexicanos y mexicanas que probablemente no han comido y tal vez no lo harán en el resto del día, reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).



De acuerdo con el organismo especializado de la ONU, la inseguridad alimentaria no sólo contempla a las personas en situación de hambre, sino quienes también viven con incertidumbre respecto de su capacidad para alimentarse o tener que comprometer la calidad o cantidad de su comida. En ese sentido, la cifra para México de quienes enfrentan algunas de estas dos situaciones asciende al 26.1 por ciento de la población, es decir, que 3 de cada 10 personas presentan algún grado de inseguridad alimentaria.



Si bien el problema no es reciente, la pandemia de COVID-19, y la crisis económica deriva de ésta, ha profundizado las complicaciones que enfrentan los hogares para pagar la comida y otros bienes y servicios básicos, lo cual impacta de manera desigual, pues los más perjudicados son aquellos países amplias brechas de desigualdad y altos niveles de pobreza.



La FAO expresó que debido al incremento de la pobreza alimentaria, en 2021 se registró que entre 702 y 828 millones de personas alrededor del mundo que tenían algún tipo de inseguridad en su alimentación. ’Hay casi 6.4 veces más personas que padecen hambre en el mundo que toda la población de México’, recalcó el organismo.



Según el estudio, América Latina y el Caribe ocupan la tercera posición continental con un 8.6 por ciento de prevalencia en su población que se encuentra subalimentada, lo que son 56.5 millones de personas que padecen hambre. Esto significa que 4 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe viven con inseguridad alimentaria y ’en sólo dos años, 13 millones de personas han caído en el hambre’.



’A pesar de la esperanza de que el mundo saldría más rápido de la crisis y de que la seguridad alimentaria comenzaría a recuperarse de la pandemia en 2021, el hambre aumentó todavía más ese año a nivel mundial, tras un repunte acusado en 2020, en plena pandemia de la COVID-19. Las disparidades en la repercusión y en la recuperación de la pandemia, junto con la limitada cobertura y duración de las medidas de protección social, dieron lugar a un incremento de las desigualdades que ha contribuido a que en 2021 se sumen nuevos retrocesos en lo que respecta al logro del objetivo del Hambre cero para 2030’, explicó la FAO.





Además, un 14.2 por ciento de las personas en América Latina padecen inseguridad alimentaria grave, es decir, que son parte de la población que se queda sin alimentos y que pasa varios días sin comer. Mientras que el 40.6 por ciento tienen un índice de inseguridad alimentaria de moderada a grave. Con ambas cifras, la región ocupa el segundo lugar en el mundo con inserguridad alimentaria.



El primer y segundo lugar de hambre en el mundo lo ocupa África y Asia, que tienen prevalencias de hambre 20.2 por ciento (278 millones de personas) y 9.2 por ciento (424.5 millones de personas), respectivamente. En cuestión de inseguridada alimentaria, las cifras para dichos continentes son de 57.6 por ciento de moderada a grave. 23.9 por ciento inseguridad grave en África (lo que lo coloca en el primer puesto de la estadística), y de 24.6 por ciento de inseguridad alimentaria moderada a grave y de 10.5 por ciento grave en Asia (con lo que ocupa el tercer puesto de la estimación de la FAO).



’Tras permanecer relativamente estable desde 2015, la prevalencia de la subalimentación se incrementó del 8 por ciento al 9.3 por ciento de 2019 a 2020, y creció a un ritmo más lento en 2021 hasta llegar al 9.8 por ciento’, se lee en el reporte del organismo especializado de la ONU.



Por su parte, Oceanía, América del Norte y Europa tienen índices de inseguridad alimentaria moderada a grave de 13 y 8 por ciento respectivamente, y de 4.5 y 1.5 por ciento de inseguridad grave cada una.Valeria González Cervantes | SIN EMBARGO