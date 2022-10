Ningunearon senadores del PRI a Osorio Chong en votación de husos horarios

De la misma forma que los senadores del PAN, el plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong ha optado por votar todo en contra de lo que proponga Morena, sólo que muy pocos en su grupo legislativo le siguen pese a que supuestamente él los coordina.



El ninguneo más evidente que le hicieron fue en el Dictamen de la Ley de husos horarios, que es la que contempla la desaparición del adelanto en el reloj.



Y es que pese a que las votaciones suelen ser divididas por parte de los legisladores tricolores, en esta en particular, el plurinominal hidalguense hizo una ’campaña’ para informar, según él, que el cambio de horario ayudaba en temas económicos y sociales.



Pero a su llamado para votar en contra, solamente Beatriz Paredes hizo caso.



Por su parte Manuel Añorve y Zamora Gastélum votaron a favor.



En abstención se contabilizó a García Yáñez, Verónica Martínez García y Nuvia Mayorga.



Los que no estuvieron en el momento de la votación fueron Aceves del Olmo, Anaya Mota, Eruviel Ávila, Sylvana Beltrones, Ramírez Marín y Claudia Ruiz Masssieu.



Es así que del grupo de 12 senadores que ’coordina’ en la cámara alta, 11 de ellos no votaron como Osorio Chong, quien sólo contó con Beatriz Paredes.