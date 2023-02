Ningunea Alito a Osorio Chong y le arrebata bancada priista mientras a éste sólo le queda hacer berrinche

El presidente nacional del PRI Alito Moreno ingresó a una sesión plenaria del grupo parlamentario de su partido, lo que causó la molestia del plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong que la convocó, pues aunque en el papel es supuestamente él es quien coordina, la mayor parte de los legisladores se quedó con el líder del CEN en tanto al hidalguense sólo le quedó hacer berrinche.



Fue la tarde del día de ayer que para que no le hicieran sombra, supuestamente Osorio Chong pidió que la intervención de Alito Moreno se diera después de las 6 de la tarde para no verlo. Sin embargo, dichas reuniones suelen ser acompañadas por los dirigentes nacionales y se tenía previsto que incluso su participación fuera en el momento que quisiera, así lo reveló Manuel Añorve, lo que desmintió la versión de Osorio Chong.



Al ver la presencia de Alito Moreno, Miguel Osorio salió del recinto donde estaban reunidos y alegó que no se respetaron acuerdos; el problema fue que cuando salió, solamente dos senadoras le secundaron: Ruíz Massieu y Nuvia Mayorga.



Es así que Alito Moreno sumó a sus incondicionales a Manuel Añorve, Mario Zamora, Claudia Anaya y Ángel García Yañez, quienes son mayoría.



Cabe señalar que Miguel Ángel Osorio Chong es uno de los perfiles que se opone a la dirección de Alito Moreno y de Carolina Viggiano al frente del PRI, argumentando que es la dirigencia más desastrosa que hayan tenido jamás (lo cual es correcto); sin embargo, Osorio Chong carece de poder político, toda vez que tuvo que llegar vía plurinominal a su encargo y fue designado también de manera formal como coordinador pese a que sólo existen dos senadoras de su partido que le escuchan, siendo además, junto con el Grupo Hidalgo en su conjunto, responsables de la peor y última administración priista en el gobierno federal.



Al final, tras sólo sumar 3 senadores, él incluido, del lado de Osorio Chong y cuatro más que se fueron con Alito, el extitular de la Segob fue a quejarse con los medios de comunicación.