Niña que fue declarada muerta despertó en su funeral, pero falleció de regreso al hospital

Camila de 3 años, fue declarada muerta por deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico. Horas más tarde, mientras la velaban, sus familiares se dieron cuenta de que estaba viva.



La historia de Camila, la cual ya es investigada por autoridades locales, comenzó cuando la menor fue llevada al Hospital Comunitario del Municipio de Salinas en San Luis Potosí al presentar vómito, diarrea y fiebre. ’Le dieron 30 gotitas de paracetamol y me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a mi casa’, contó su madre, Mary Jane Peralta, a medios locales.



Sin embargo, Camila continuó con malestar y en menos de 12 horas, su madre regresó con ella al hospital buscando ayuda. Horas después, el 18 de agosto por la noche, la menor fue declarada muerta.



Mary Jane regresó con el cuerpo de Camila a su pueblo La Herradura. Se preparó el funeral y la colocaron dentro del féretro.



Sin embargo, sus familiares se percataron de que los ojos de Camila se movían y que el féretro se empañó desde adentro. Según medios potosinos, la abuela, Felicitas Martínez abrió el ataúd y tras molestar un poco a Camila con la luz del celular, la niña abrió los ojos.



La familia, narró la propia mamá de Camila, llamó inmediatamente a una ambulancia para transportarla al Hospital Central de San Luis Potosí capital. Lamentablemente, cuando llegaron al hospital Camila había muerto.



El segundo certificado de defunción declaró que Camila murió por edema cerebral, falla metabólica y deshidratación.



Fiscalía estatal ya investiga



La Fiscalía de San Luis Potosí abrió ya una carpeta para investigar los hechos y determinar sin hubo negligencia médica o no.



José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General del Estado declaró que las indagatorias se están llevando a cabo en varias vertientes, y a las personas o instancias que se vieron involucradas en estos hechos.



’Esto también en relación al actuar de los médicos, de los servicios funerarios, de los ayuntamientos, tanto de Villa de Ramos como de Salinas, y también de otros particulares que intervinieron en el evento’, puntualizó.



Aseguró que con las investigaciones se determinará si hubo alguna responsabilidad en lo acontecido a la niña.



’Eso es lo que vamos a determinar, si hubo negligencia o no, en su momento’, señaló.