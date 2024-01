La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respondido de manera negativa a la petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que le redujeran el sueldo a fin de ganar menos que el presidente de la república, pese a que su negativa podría ser inconstitucional. Ante esta respuesta, la ministra anunció que devolverá el excedente de su salario a la Tesorería de la Federación.



En su argumentación, el tribunal máximo hace alusión a un fallo en el que su pleno declaró la invalidez de varios artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promulgada el 5 de noviembre de 2018, argumentando que el Poder Legislativo no había establecido un parámetro objetivo para medir el salario presidencial.



En respuesta a esto, la ministra Batres Guadarrama señaló que derivado de ese fallo, la ley se reformó en 2021 para fijar dicho parámetro.



’Véase por donde se vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional’, afirma la ministra Batres.



De acuerdo con la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, mayor a la establecida para el presidente de la República.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha respondido negativamente a la petición de inscripción de la ministra Lenia Batres Guadarrama en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), argumentando que, según sus criterios, los ministros tienen el carácter de "patrón equiparado".



Ante esta respuesta, Batres Guadarrama anunció: "he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones a la Tesorería de la Federación".