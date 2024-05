Niega coacción de voto Benjamín Rico

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Pachuca, Benjamín Rico, ha rechazado rotundamente enfrentar algún proceso judicial relacionado con el presunto delito de coacción del voto.



Hasta el día de hoy, Rico asegura que no ha recibido notificación alguna sobre una carpeta de investigación de este tipo por parte de ninguna autoridad competente, en respuesta a una supuesta denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.



"Aunque paguen encuestas saben que las familias pachuqueñas nos respaldan’, así que advirtió a las y los pachuqueños para que no se dejen engañar por políticos improvisados, que sin propuestas busca obtener ventaja mediante la persecución política".



Además aclaró que la supuesta denuncia fabricada acusa hechos presuntamente cometidos en los meses, en que Benjamín Rico no era candidato, incluso ni siquiera iniciaba el proceso interno de selección en el PRI.



’Me conoces, conoces mi trayectoria, experiencia y resultados; durante años he ayudado y seguiré sirviendo a las familias pachuqueñas, que no te engañen con falsas noticias, que sin duda seguirán fabricando para atacarme’, expresó durante una transmisión en vivo.



Advirtió que no caerá en provocaciones y exhortó a los candidatos a encabezar una campaña de propuestas.



’No tenemos miedo y nunca vamos a dejar de trabajar para construir el Pachuca que merecemos; los invito a no dejarse intimidar, que sean las propuestas y los resultados los que hablen el 2 de junio’, expresó Benjamín Rico en sus redes sociales.