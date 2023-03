Niega Conagua derecho a comunidades de Alfajayucan por adeudo de exalcalde

Desde 2015, pobladores de Salitrera, Xothe, Baxthe, El Zapote y Boxtho, así como del ejido de Sacachichilco en Alfajayucan, han solicitado a la Conagua la perforación de un pozo profundo para tener agua potable, negándose ésta a proporcionar dicho Derecho Humano a los pobladores pese a que su insistencia lleva al menos 7 años.



Como principales responsables apuntan a Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) así como a Héctor Eleazar Saucedo Rojas, quien es director local en Hidalgo del mismo organismo.



La excusa de la Conagua para no continuar con el proyecto ya validado bajo el folio BOO.91203-03679 con fecha del 26 de octubre del 2016, es que existe adeudos de recursos así como de ausencia de actas de entrega-recepción de obras en años anteriores, motivo por el cual, aseguran, no pueden destinar fondos del programa PROAGUA a Alfajayucan.





“Se nos ha dicho que el exalcalde Oscar Adalberto Ángeles García desvió recursos de la Conagua durante su gestión y que por ello no podemos tener acceso al agua. Nosotros no somos autoridades, si hay que fincarle una responsabilidad que lo hagan, pero no nos pueden decir que por un proceso judicial de los que ellos mismos no han integrado expediente con las autoridades, seamos los mismos pobladores los que no podamos gozar de un Derecho Humano consagrado en al menos 3 artículos de la constitución”, afirmó uno de los pobladores.



Ángeles García tuvo observaciones por más de 30 millones de pesos correspondientes a los dos últimos años de su gestión.