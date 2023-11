Ni sus compañeros de partido lo toleran: regidor de Pachuca será denunciado

Liliana Mera Curiel, síndico jurídico de Pachuca denunciará a su compañero de bancada Ricardo islas Salinas de violencia política en razón de género, toda vez que el pasado miércoles fue agredida por el sujeto, mismo que le gritó en una reunión de comisiones y tuvieron que intervenir otros regidores para tranquilizarlo.



’Es la segunda vez que te voy a pedir a ti (Liliana Mera) como al compañero Zenón… que no te acuerdes, es otra cosa… Yo te dejé hablar, así que respeta (gritaba mientras interrumpía a la regidora)…’, se escuchó en un audio en propiedad de este medio cuando Ricardo Islas le alzaba la voz a la síndica jurídica del ayuntamiento de Pachuca.



Mientras Islas Salinas le gritaba a Mera, intervino otra regidora para decirle ’Regidor, es una mujer, no le puede gritar ni faltar al respeto’. Esto, mientras se escuchaban otros gritos inaudibles.



Islas Salinas ha ocupado su cargo para ser partícipe de la administración del Rastro de Pachuca junto con el grupo que lo impulsa. Al fallar en su intento, ingresó a trabajadores que le son incondicionales, pues al haber sido electo como regidor gracias a una tómbola, y tras la serie de escándalos que le han rodeado, no regresaría a la administración pública.



También ha sido señalado de acoso sexual en contra de una trabajadora del ayuntamiento (video que se encuentra en EANoticias) a quien después presionó para su salida luego de no que ésta lo rechazara.



Este medio también evidenció adeudos por al menos medio millón de pesos revelados por la Auditoría Superior del Estado, pues no pudo comprobar un solo peso del recurso que se le otorgó para apoyo a la ciudadanía, el cual utilizó como un ingreso adicional a su sueldo.



Ahora, con la denuncia de Mera Curiel, se evidenciaría que ni sus propios compañeros de partido lo soportan, pues tendría una actitud altanera en contra de las mujeres (no se pone así con los hombres).