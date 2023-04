Negligencia en seguridad causa lesionados en eventos de Alejandra Del Moral

Ixtapaluca, Méx.-El diputado Emiliano Aguirre Cruz, integrante de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pidió que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realice las indagatorias correspondientes para aplicar sanciones a los responsables por el uso de pirotecnia en un evento de campaña de la candidata del PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, que dejó dos lesionados, así como justicia por la muerte de un adulto mayor atropellado por un camión, que portaba propaganda de la candidata tricolor y era usado para el acarreo a otro mitin tricolor en Chimalhuacán.





Luego de lamentar que, durante el mitin de la abanderada del PRI, realizado a las 12 horas en Ixtapaluca, dos personas resultaran lesionadas por la explosión de pirotecnia, el legislador consideró que fue una irresponsabilidad de Alejandra del Moral, los organizadores y del equipo de campaña que permitieran el manejo de estos productos en un evento masivo para llamar la atención, cuando están prohibidos.





Los hechos ocurrieron en un campo de futbol de la Avenida Cuauhtémoc, en Ixtapaluca, cuando un sujeto denominado ’Axel’, de la organización Antorcha Campesina, era el encargado de pirotecnia, pero al momento de encender un cohetón se prendieron tres más simultáneamente y explotaron, causándole quemaduras en manos y abdomen, y otra mujer resultó con quemaduras en la pierna.





Aguirre Cruz agregó que el uso de la pirotecnia está prohibido en lugares donde se realicen eventos masivos, por ello hizo un llamado para evitarlo, que tomen las medidas necesarias y que las autoridades correspondientes apliquen sanciones para quienes usan estos productos.



’Es lamentable que estén sucediendo estos hechos y que no tengan la debida precaución para evitar estos incidentes; es una irresponsabilidad de candidatos, coordinadores y equipo de campaña permitir estos elementos explosivos’.





El legislador de la 4T, reiteró, no se debe permitir que no tengan las medidas ni la precaución para el manejo de la pirotecnia y se deben de evitar estos incidentes; por ello deben reconsiderarlo.

Más tarde, a las 14 horas Del Moral acudió al campo de futbol ubicado en la colonia San Miguel Acuitlapilco, y en las cercanías del lugar se registró un incidente que costó la vida a un adulto mayor atropellado por un camión, con logos de la candidata, y que acarreo personas al evento realizado a unas calles.





Policías municipales acudieron a una solicitud de auxilio en las calles de Arca de Noe y Nogal, donde se reportó una persona atropellada, por un camión color blanco con número económico 77-B que portaba logotipos con la imagen de Alejandra del Moral, y la leyenda ’Unir es resolver’, ’Va por el Estado de México’, y ’ALE Gobernadora Valiente’.





De acuerdo con reportes policíacos, se encontró una persona del sexo masculino en posición de cúbito dorsal tirado sobre el asfalto, quien vestía playera color azul, chaleco color café y encima una sábana color morado con franjas grises.





’Es lamentable lo que sucedió a esta persona, a quienes llevan a los mítines, y tristemente, el chofer no sé si por ganar tiempo, o lugar, se hizo para atrás y atropelló al hombre, que falleció por esta causa’, finalizó.