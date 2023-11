Texcoco, Méx, 27 de noviembre de 2023.-El diputado de Morena Nazario Gutiérrez Martínez, se registró hace unas horas como aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la 4T de este municipio.



’ya lo dijimos queremos seguirle sirviendo a Texcoco’, recalcó.



Gutiérrez Martínez señaló, que debido a que en su caminar por las calles el pueblo le ha manifestado que quiere que siga ayudando y que bastantes ciudadanos que conocen su trayectoria lo han impulsado a competir.



Por ello aseguró ’ sin lugar a duda vamos a llegar a las urnas’ y precisó que no hay pugnas al interior de Morena.



’En este momento no hay pugnas porque todo mundo tiene derecho a registrarse hombre o mujer’, manifestó el funcionario.



Por otra parte, el legislador mexiquense solicitó la intervención de la Secretaría de Movilidad, ante el incremento del precio del transporte foráneo,



’es más pedimos que intervenga para que no sea un tema de que todo mundo quiera aprovechar esta transición’ del Gobierno del Estado de México’.



Lo anterior, ante las denuncias de que la empresa Autobuses Zinacantepec, Flecha Roja y Caminante incrementaron sus tarifas, el presidente de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes aseguró que ’si las empresas dedicadas al transporte estan haciendo ese incremento está obligada la Secretaría de Movilidad a intervenir’.



Así vez, informó que presentará un calendario para hacer cuatro foros en distintas regiones del Estado para elaborar la Ley de Movilidad.