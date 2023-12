Nacimientos de Metepec, artesanía mexiquense que llegan a Canadá, Japón y Francia

METEPEC, Estado de México.- El espíritu navideño llegó al Estado de México y una de las tradiciones que fomentan la convivencia y reunión familiar es colocar en los hogares el tradicional Nacimiento y no pueden faltar las piezas hechas por artesanas y artesanos de la alfarería mexiquense.



En el Barrio de Coaxustenco, en el Pueblo Mágico de Metepec, se ubica el taller de alfarería de César Rubén Rodríguez Carrillo, quien lleva 25 años trabajando esta rama artesanal y 15 años elaborando piezas de Nacimiento.



’Es taller familiar somos hermanos, aquí trabajamos tres hermanos. Ya ellos me enseñaron a trabajar y empezamos a hacer flores, hojas, moler el barro y prepararlo. Ya me enseñaron a hacer las piezas bien acabadas’, mencionó César Rodríguez.



La principal herramienta de César y sus hermanos son sus manos, pero también el barro, la plumilla, el agua y gas para la quema. El horno para colocar las piezas debe estar a una temperatura de 800 grados.



’Moler el barro, mezclar el agua con la plumilla, empezar a levantar los cuerpos, dependiendo el tamaño se empiezan a levantar los cuerpos, se hace un tubo o ya se tiene el molde del cuerpo y las caras, dependiendo, cada pieza lleva un estilo diferente. Ya sean los Reyes, José, María. Cada Nacimiento se compone de 11 piezas’, afirmó.



Desde el mes de febrero en el taller de la familia Rodríguez Carrillo empiezan a elaborar cada pieza. Algunos clientes especifican cómo quieren sus Nacimientos.



’Las piezas principales son José, María, el Ángel, el Niño Dios, Toro, Mula, los tres Reyes Magos, un pastor y una pastora. Ya de ahí se puede hacer más grande, me han pedido piezas que quieren que lleve el camello, elefante, el caballo, pozos, puente, animales, borregos, patos; lo normal son 11 piezas pero puede variar, una vez hice un nacimiento de 35 piezas’, compartió César.



Las y los integrantes de la familia Rodríguez Carrillo están orgullosos de ser artesanos alfareros mexiquenses y de saber que sus obras han llegado a Canadá, Japón y Francia.



Actualmente el Nacimiento que más se elabora y vende es el de las piezas que tienen un tamaño de 25 centímetros, esto se debe a la economía y espacio de los clientes. César recuerda que en otros años era muy vendido el de un metro con 50 centímetros cada pieza.



El Pueblo Mágico de Metepec destaca por su gran vocación alfarera. En esta temporada navideña es importante consumir local y apoyar la economía familiar de las y los artesanos como la familia Rodríguez Carrillo.



’Nos encontramos en el municipio de Metepec en Barrio de Coaxustenco sobre Lerdo de Tejada #152. Les invitamos a que visiten los talleres para que conozcan el proceso de las piezas y se lleven una pieza que les llegue a agradar y a muy buen precio, a precio de taller’, puntualizó César Rodríguez.