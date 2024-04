La música de Nicolas Streicheberg, pianista suizo que en estos días realiza un tour por México, y que ha tomado el nombre artístico de Yes It’s Ananias, de referencia bíblica, para presentarse en los escenarios.



’Mi música tiene muchos referentes —nos dice en entrevista—, además tiene que ver con mis sentimientos personales: cada vez que me subo al escenario es como si me plantara frente a un espejo, cada vez distinto, que me refleja la memoria de cuando estuve grabando esa pieza que voy a tocar.



Trato de preservar el momento… Pero bueno, mi música tiene más que ver con el New Age y con el Minimalismo. Sobre todo con la improvisación’.

Yes It’s Ananias (YIA) se presentará este sábado 20 de abril a las 16:00 horas en la Sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario: inmejorable oportunidad para que el público mexiquense del Valle de Los Volcanes escuche en vivo y en directo la música, de cierta manera experimental, que se hace ahora mismo en Europa.



En breve conversación telefónica, YIA, comenta que no es la primera vez que viene a México y que ha grabado ya algunas cosas en Guadalajara, y habla del público mexicano que lo ha escuchado: ’Ayer (miércoles 17, en el Museo Eduardo Escárcega, en Aguascalientes) fue mi primer concierto.



Fue muy bonito. La gente tiene mucho amor por el arte. Hay mucha cultura. Cada encuentro con ese tipo de público hace que mi música tenga más colores. Es una oportunidad para que mi música florezca’.



También en alguna entrevista que se puede escuchar y ver en Youtube, el músico suizo habla sobre lo profesional que son los técnicos mexicanos (concretamente el ingeniero William González, en un estudio de Guadalajara) que son excelentes y muy profesionales. ’Lo organizó todo en dos días, improvisamos, como mi música, como la vida misma, pero de manera muy profesional’.



YIA, pretende que, a la manera del personaje Ananías de Damasco, que devolvió la vista a Pablo, la gente cambie un poco después de escucharlo, ’Me gustaría que la gente, después del concierto se sintieran diferente. La música es la que lograr eso. Yo solamente soy el vehículo. Quisiera que la gente se sintiera liberada cuando me escucha’.

Imperdible concierto.



Usted amable lector, ya sabe que el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se encuentra ubicado en el kilómetro 14.3 de la carretera federal Los Reyes-La Paz-Texcoco, esquina con Manuel González, a la entrada de la comunidad de Coatlinchán.