Muere motociclista al caer a Rio en Fortín

Fortín, Ver - Una trágica muerte encontró un motociclista, luego de caer a un arroyo cuando circulaba sobre la calzada Morelos la noche de ayer siendo hasta esta mañana que fue encontrado sin vida.

Fue hasta esta mañana que fue reportado el hallazgo a través del duro de emergencia 911 trasladandose a el lugar paramédicos del grupo Samuv, con base en Fortín así como Bomberos, quienes descendieron al arroyo pero lamentablemente el infortunado hombre ya no contaba con signos vitales motivo por el cual el área fue acordada siguiendo el protocolo de cadena de custodia, por parte de elementos de la policía Estatal.

A decir de familiares Alejandro no llegó a dormir la noche de ayer por lo que se presume que desde ayer cayó al arroyo perdiendo la vida de manera instantánea ya que no contaba con casco protector, cabe destacar que ese arroyo no cuenta con muro de protección sobre la calzada Morelos.