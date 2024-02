Muere la actriz Sasha Montenegro a los 78 años

La actriz Sasha Montenegro ha fallecido en la noche de este miércoles a los 78 años. La actriz, icono de obras cinematográficas de los años setenta y ochenta como Pedro Navaja o Bellas de noche, padecía un cáncer de pulmón y sufrió un derrame cerebral a raíz de la enfermedad, según ha confirmado su hija, Nabila López Portillo, al periodista Carlos Uriel. Aleksandra Aćimović Popović, nombre real de la artista, también ha sido despedida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). ’La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Sasha Montenegro’, ha publicado en su cuenta de Facebook. Montenegro fue vedette —artista principal de un cabaret— y un icono del cine de ficheras mexicano, un estilo filmográfico de comedia erótica que tuvo su auge a finales de los años setenta.

La película era la comedia romántica Un sueño de amor, estrenada en 1972, donde compartía protagonismo con el actor José José, apodado “el príncipe de la canción”, y uno de los cantantes más populares y exitosos del país. Montenegro destacó en el cine de ficheras por su indudable belleza, además de por su talento: Bellas de Noche, La vida difícil de una mujer fácil o Entre ficheras anda el diablo fueron algunas de las 69 películas en las que participó entre 1970 y 1980. En la misma entrevista de 2013, la actriz reconocía que, lamentablemente, aquellos papeles le colgaron la etiqueta de “mujer fácil” y “golfa”. Sin embargo, Montenegro llevó una vida sentimental de bajo perfil, y ella misma reconocía que no tenía tiempo ni siquiera para tener pareja: “Yo estaba muy enfocada en lo que hacía”, explicaba refiriéndose a su trabajo como productora teatral, además de como actriz. “Había mucho que se te acercaba, ¿no? Que eran los señores gordos, calvos, panzones, cincuentones para arriba, que para mí eran viejos, y además casados, que querían con la actricita de moda. Y decías: ‘Pues no, primero mírense en un espejo, señores, y no se desubiquen, ¿no?’. Quiero decir, yo trabajaba mucho, ganaba mucho, ¿qué necesidad tenía yo de salir con estos viejos?”.

Aquel secretismo en torno a su vida personal saltó por los aires a principios de los ochenta, al tiempo que Montenegro era una estrella en su país, cuando se involucró sentimentalmente con José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982. Según relató la propia artista, la pareja coincidió, de pura casualidad, en España, donde ambos se encontraban de viaje de trabajo, ella, de gira con una obra de teatro, Nunca en domingo, y de visita en la ciudad de Sevilla: “Estaba en las calles de Sevilla y estaban estas procesiones que hacen, de pronto oigo que me dicen ‘¡Sasha! ¿Qué hace usted aquí?’. Y le dije: ‘No, ¿qué hace usted aquí, señor?”, recordaba la vedette durante la entrevista para el programa En compañía. Era 1982. Él tenía 62 años, y ella no había cumplido los 40. Ella estaba soltera, pero Portillo estaba en aquel momento casado con Carmen Romano y tenían tres hijos. No se divorciarían oficialmente hasta 1991, aunque Portillo y Montenegro no escondieron su relación. Fue en 1995, años después de que Portillo concluyera su mandato, cuando se dieron oficialmente el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil, y, cinco años más tarde, en el 2000, lo hicieron en una religiosa, después de que él sufriera un infarto cerebral en 1999. Pero la pareja no fue feliz, la propia Sasha habló en duros términos en la misma entrevista: “Él era un hombre malo, era un hombre débil”. Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos, que llegaron al mundo antes de que pasaran por el altar: Nabila, nacida en 1985, y Alejandro, en 1987. “Yo la verdad es que no quería casarme ni tener hijos”, reconoció la actriz, “pero parece que hay cosas que son tu destino”. Entre un hijo y otro, Montenegro y Portillo tuvieron una separación temporal, pero volvieron a estar juntos.