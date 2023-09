Muere David Ostrosky, actor de "Rosa salvaje" y "María la del barrio", a los 66 años

La tarde de este 17 de agosto se confirmó el fallecimiento del actor David Ostrosky a los 66 años. Las causas todavía son desconocidas. Dicha notifica fue dada a conocer por la ANDI México, que publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento del intérprete.

En abril de este año, dio una entrevista para Televisa, en la cual habló sobre su estado de salud en los meses previos.



“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en aquella ocasión.