Movimiento Ciudadano no participará en elecciones de Coahuila y Edomex

Toluca, Méx., a 06 de marzo de 2023.- El presidente de la Comisión Electoral de Desarrollo Democrático y Electoral aseveró que el anuncio del senador Juan Zepeda y su partido Movimiento Ciudadano de no participar en la contienda por la Gubernatura, es una ’decisión táctica sensata’, por lo que solo habrá dos proyectos a elegir por la ciudadanía, uno que representa un proyecto de valores y transformación, y otro que representan la corrupción y privilegios de la clase política que ha gobernado por casi 95 años en la entidad.



’Responde a la comprensión de las mediciones donde se ha desvanecido el apoyo para una hipotética candidatura de MC. Considero que para la ciudadanía es preferible contar con dos opciones que representan valores, proyectos y programas claramente contrapuestos cómo lo es el PRI y sus aliados que representan la continuidad de los privilegios’, destacó.



Subrayó que frente a Morena y aliados que representan la transformación del régimen, el papel de Movimiento Ciudadano y Zepeda hubiese sido similar al de 2017 que se comportaron como ’esquiroles al servicio del gobierno del Estado de México’.



El legislador morenista recordó que, en ese momento, desde el partido del sol azteca y como candidato a la Gubernatura ’jugaron ese lamentable papel en 2017, justo MC no presentó candidatura y Zepeda siendo candidato del PRD se dedicó a descalificar y torpedear casi exclusivamente a Morena’.



Ante este escenario, Isaac Montoya precisó que se asegura un escenario más nítido para los electores del Estado de México, lo cual es positivo y muy saludable en todos los sentidos porque ’en los hechos solo hay de dos en el Estado de México, cambio definitivo o más de lo mismo’.



Además, concluyó que las últimas encuestas le dan de forma consistente solo el cuatro por ciento de preferencias electorales, y si se deciden a apoyar al PRIAN ni siquiera significa la suma del cuatro por ciento, porque ’por lo menos la mitad de esas preferencias no apoyarían a la candidata del régimen’, por lo que sería más factible sumarse a la candidatura de la transformación ya que Movimiento Ciudadano no cuenta con voto duro.