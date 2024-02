Ciudad de México.-Al realizar la 5ª Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura del Estado de México, el coordinador de la bancada, Maurilio Hernández González explicó que buscarán impulsar 69 iniciativas en el próximo periodo ordinario que inicia en febrero y que atenderá temas como la movilidad, acoso laboral y castigo por la retención de cuotas al ISSEMyM.



En el encuentro, las y los diputados, revisan los resultados del periodo ordinario anterior para identificar las iniciativas que no fueron aprobadas o que no pudieron dictaminarse, para analizarlas y evaluar si es posible recuperarlas o permitir su preclusión.



’Vamos a buscar garantizar las prioridades de las iniciativas que no pudimos resolver y que tienen que ver con el interés de la visión del tipo de gobierno que buscamos y que necesita un respaldo de carácter legislativo’.



En este sentido, el líder parlamentario precisó que van por la discusión de 69 iniciativas, entre ellas la correspondiente a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, que es un tema que se tendrá que armonizar con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.



Adicionalmente, informó que revisará la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México en materia de acoso y hostigamiento sexual que es un asunto muy sentido, porque lamentablemente es una práctica dolosa por parte de algunos jefes en el trabajo, que cometen abusos en contra de las trabajadoras.



’Esta práctica se genera por dos vías, el acoso laboral y en el acoso sexual, esto tiene que ser combatido a fondo y requiere que tenemos que dar dientes a la Ley de Responsabilidades Administrativas’.



Maurilio Hernández añadió que otro tema relevante para su grupo parlamentario será buscar la aprobación de reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios para establecer como un delito la retención y/o la omisión al enterar las cuotas que se les descuentan a los derechohabientes del ISSEMyM.



’Tenemos registrado que diversas dependencias hacen los descuentos pero no se enteran al ISSEMyM y es uno de los factores que ha provocado el quebranto financiero’.



Reconoció que en este momento existen diversas lagunas legales, que han impedido el cobro total de cuotas y sanciones a los responsables, ya que se ha informado que más del 80 por ciento de la cartera de adeudos de instituciones públicas al ISSEMyM no pueden ser cobrados porque se convirtieron en créditos fiscales controvertidos.



’En este momento como está la ley, quizás les permita que esos amparos procedan, pero es hasta ocioso tener que decir que lo que están haciendo es cometer un delito, pero cómo lo vamos a tipificar si la ley no nos da los elementos, por eso lo tenemos claro, donde haya lagunas legales ahí tenemos que entrar para que se cumpla de manera puntual la responsabilidad de servidores públicos’, acotó.