Morena y sus líderes van con Delfina Gómez Álvarez rumbo al 2023

La maestra Delfina Gómez Álvarez, coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México, fue arropada por Morena, los líderes Horacio Duarte e Higinio Martínez y de todas las fuerzas del partido rumbo a la elección por la gubernatura del Estado de México.



Vamos a trabajar en equipo, con comités que tengan capacitación y formación, que se trabaje en escuchar a los ciudadanos, como nos ha dado el ejemplo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador’, afirmó la maestra Delfina Gómez.



’Con trabajo, coordinación, unidad y lealtad, el presidente nos ha enseñado a no perder de vista a la gente y escucharla.



Todos haremos nuestro mayor esfuerzo porque la gente ya está deseosa de la transformación’, resaltó en un evento que unificó a cientos de liderazgos locales.



Gómez Álvarez reiteró su fortaleza física, mental y trayectoria honesta en la competencia para ser la próxima gobernadora del Estado de México.



’Queremos coordinar y tengo la mirada al frente y quien me conoce sabe quién soy.



No estoy enferma, yo estoy bien, no estoy mala del corazón, cuando exista alguna duda, pregúntenme.



A quien tengo que darle esa respuesta es a ustedes y a los ciudadanos que confían en mí’, dijo.



La profesora Álvarez convocó a Higinio Martínez y a Horacio Duarte a apoyar su proyecto.



’Tenemos que trabajar en unidad, por eso hemos tenido tantos éxitos, se trata de la inclusión, porque muchos quieren sumarse.



Le pido al licenciado Horacio Duarte y al doctor Higinio Martínez que me apoyen porque vamos por un proyecto que es Morena, que es un ideal’.



En tanto, el mexiquense Horacio Duarte Olivares manifestó que la única manera de derrotar ’a quienes se sienten dueños del Estado de México’ es con unidad.



’Se gana con UNIDAD, pero se construye con hechos, no con palabras, hermanándonos todas y todos y no solo en las redes sociales.



Venimos a sumarnos a este esfuerzo, soy un dirigente que tiene que poner su capacidad, su pasión y conocimiento para lograr el objetivo.



El próximo año se logrará la alternancia en el Estado de México’, aseveró el mexiquense.



Entre aplausos, Higinio Martínez retó a la oposición a no olvidar el 20 de octubre de 2022.



’Le reitero el apoyo de todos a la maestra Delfina Gómez, ella ha recorrido los 125 municipios del Estado y siempre ha recibido el apoyo.



No ha habido ni hay, ni había ambición en mí, era una ambición legítima, pero no vulgar, porque la cualidad más importante de un líder es no querer serlo’, manifestó.



Duarte también envió un mensaje a la oposición para que acepte su futura derrota.