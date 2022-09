Morena y aliados estuvieron a dos votos de triunfar... y aún pueden volver a subir propuesta

Con 61 votos en contra y 38 votos a favor y cero abstenciones impidió la oposición que fuera aprobada la ampliación de la reforma que permite que el Ejército tenga presencia en las calles hasta 2028, sin embargo podrán volver a subir la propuesta Morena y aliados.



Con mayoría simple, Morena en el Senado devolvió a comisiones el dictamen, luego de que el Senador Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión.



De acuerdo con versiones de senadores de oposición, el oficialismo estuvo a uno o dos legisladores de lograr los votos suficientes (mayoría calificada) pero cedió, el dictamen deberá ser presentado nuevamente en los próximos 10 días hábiles.



Alejandro Armenta Mier (Morena), presidente de la Mesa Directiva del Senado, luego de cinco horas de debate, informó que se suspendía la discusión del dictamen y se devolvía a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su elaboración.



El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, con 335 votaron a favor, 152 en contra y una abstención, la iniciativa de reforma que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en las calles. Posteriormente, la minuta se turnó al Senado.







🚨#ÚLTIMAHORA | Con 61 votos en contra, el pleno del @senadomexicano desecha la propuesta de moción suspensiva presentada por los senadores del #PAN que quería posponer el debate de ampliación de tiempo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta 2028. pic.twitter.com/TQm9sIq7eP — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 21, 2022

📌 El presidente de la Mesa Directiva, @armentapuebla_, informa que se recibió una solicitud para regresar a comisiones el dictamen que modifica la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2022

El Senador panista Damián Zepeda Vidales aseguró hoy que sí fue un triunfo de la oposición en el Senado haber impedido temporalmente la aprobación de la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, pero pidió prudencia en los festejos, ya que advirtió que la legislación no está muerta.“Yo creo que hoy sí ganamos, pero tendría cuidado con el champán y las fanfarrias, las celebraciones grandes, porque Morena lo que hizo fue una retirada estratégica: no le dieron los votos”, expresó el panista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.Sin embargo, Zepeda matizó: “La verdad de las cosas, no se puede hablar de que toda la oposición estuvo ahí: ahora le faltan 11 votos, pero en un momento, [a Morena] se le rajó uno más y le faltaban dos” votos para poder avalar las modificaciones.Esta tarde, en el pleno del Senado, después de una intensa, ríspida y anticipada sesión, la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional para extender el plazo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 se regresó a las comisiones dictaminadoras, por lo que se suspendió la votación en medio de protestas de la oposición.Además, el también exdirigente nacional panista llamó a “no bajar la guardia” en los próximos días y planteó una fórmula para sostener en las siguientes horas y días la barrera que impidió la aprobación de la reforma hoy, la cual necesitaba de mayoría calificada –dos terceras partes de los senadores presentes– para ser avalada.“En este tiempo yo no bajaría la guardia, iría muy sensato a convencer a legisladores de oposición para que no voten a favor, y convencer a la mayoría y al Gobierno de que hay disposición de cambiar estrategia de seguridad pública, que no tiene que ser una guerra de todo o nada, porque todos queremos garantizar la paz de los mexicanos”, indicó.Morena en el Senado devolvió a comisiones el dictamen, luego de que el Senador Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión, pues a Morena no le daban los números para empujar la aprobación.Con la decisión de retornar a comisiones la propuesta, Morena ganará tiempo para encontrar consenso y votos durante los próximos nueve días e intentar de nuevo una votación en el pleno, con este documento o con uno nuevo, modificado precisamente en comisiones, si así lo desea la mayoría.La iniciativa fue promovida por el PRI y apoyada por el oficialismo y sus fuerzas aliadas luego de las publicaciones de audios de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y el pedido de desafuero de la Fiscalía de Campeche contra el también exgobernador, por supuesto enriquecimiento ilícito.La propuesta de reforma priista, apoyada por el oficialismo, generó fricciones al interior de la organización y duras críticas de parte de sus aliados opositores PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD), que acusaron a los diputados del PRI de incumplir los compromisos acordados en la coalición Va por México, integrada por esos tres partidos, situación que pone en riesgo la supervivencia de esa alianza. Algunos senadores del PRI han adelantado que no respaldarán la iniciativa.SIN EMBARGO