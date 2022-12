Morena presenta denuncia contra personas que vandalizaron oficinas de Toluca: Nazario Gutiérrez

Toluca, Méx.-Nazario Gutiérrez Martínez, diputado local y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México una denuncia penal contra quien resulte responsable por los actos vandálicos registrados el pasado fin de semana contra instalaciones de Morena de la ciudad de Toluca, ubicadas a tan sólo dos calles de las instalaciones de Casa de Gobierno habitada por Alfredo Del Mazo Maza, gobernador de la entidad.





En conferencia de prensa y acompañado por Martha Guerrero Sánchez, presidenta del Comité de Morena en el Estado de México, así como de otros miembros de la dirigencia, Nazario Gutiérrez, declaró que Morena es un instituto político que en todo momento se conduce de manera pacífica, democrática, pero sobre todo institucionalmente, por ello ante una agresión de tal magnitud se procedió a dar parte a la Fiscalía General de Justicia estatal con el anhelo de que se investiguen los hechos delictivos y se ubique a los agresores.





En este sentido Guerrero Sánchez informó que un vecino atestiguó los hechos vandálicos y aportó un video donde se observa perfectamente como el sábado cuatro personas realizaron las pintas en la fachada y horas después, domingo para amanecer lunes, regresaron para prenderle fuego a las puertas de acceso al inmueble, sin que ninguna autoridad estatal o municipal interviniera.





Imágenes, que fueron entregadas a la Fiscalía estatal con el objetivo de que éstas sirvan como prueba y parte fundamental de la investigación que permita conocer la identidad de los agresores materiales e intelectuales de los actos que pueden ser calificados como de ’odio’, y prueba de ello son las frases plasmadas en las paredes, precisó la presidenta estatal de Morena.





’Esto lo vemos como un atentado a nuestras oficinas; se mancharon como vergonzosas consignas donde esta muy marcado una actitud de clasismo, homofobia, de fascismo’, dijo.





Acotó que el inmueble es rentado y que las seis personas que acuden al mismo para desempeñar tareas administrativas del partido político Morena, siempre han tenido un trato respetuoso con los vecinos.





Puntualizó que las oficinas de Toluca representan el espacio de un movimiento de izquierda que se llama Morena; también consideró que para el partido político el acto vandálico materializado con pintura y fuego es trascendente no por manchar las paredes con pintura sino por las consignas y el nivel de organización y ’comodidad’ que tuvieron los autores de la agresión para realizar en dos ocasiones la misma acción.





La ’comodidad’ que tuvieron cuatro personas para pintar y prender fuego a las puertas de acceso sin que ninguna autoridad municipal y estatal interviniera, es de llamar la atención, expresó Martha Guerrero.





Recordó que en las próximas semanas iniciará formalmente el proceso electoral, por lo que no dudo que las agresiones se incrementen por parte de personas que odian a Morena, no obstante, aseguró que ninguno de los líderes de la Cuarta Transformación dará un paso atrás, ni se intimidará ante dichas conductas violentas realizadas por personas que hasta el momento son desconocidas, pero confió que el trabajo de la Fiscalía permitirá su plena identificación.





Hoy nada más fueron las instalaciones y ’no quisiéramos’ que ninguna agresión afectará a nuestros compañeros que realizan tareas netamente administrativas, detalló.





Y en su calidad de presidenta estatal de Morena solicitó al priista Raymundo Martínez Carbajal, alcalde de la ciudad de Toluca, así como a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, hacer su tarea y resguardar la zona con el firme objetivo de que las agresiones no se conduzcan a las personas de Morena que se seguirán desempeñando en las oficinas.





’Ya le hicimos llegar un oficio para que pongan más atención a lo que está sucediendo en la zona; este tipo de acciones no pueden pasarse de largo, este tipo de símbolos que pintaron, no es como para que digamos que no está pasando nada. Son insignias de fascismo, esto no lo hace cualquier gente con actitudes vandálicas’, finalizó.A