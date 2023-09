Morena no quita el dedo del renglón y quiere que cobres el doble de aguinaldo

En una sesión en la Cámara de Diputados, un diputado del partido Morena presentó un proyecto de reforma en México que busca duplicar el aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Esta propuesta busca mejorar las condiciones laborales de los empleados y brindarles un mayor beneficio económico al final del año.



El diputado de Morena, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, presentó la iniciativa para que el aguinaldo, que actualmente la ley establece que sea de 15 días, pase a ser de mínimo 30 días de salario para los trabajadores del sector privado.



Según el legislador entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la «iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo».



El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social expresó que, de aprobarse la reforma, se renovarían por primera vez en más de 50 años.



"El aguinaldo es una prestación que no se ha actualizado en más de 50 años de vigencia (…), por lo que es justo y necesario que la base que mueve la economía de este país, los trabajadores, vean beneficios palpables", indicó.



Semanas atrás el sector empresarial manifestó su desaprobación. El presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, Ricardo Barbosa, durante una entrevista para Reforma expresó su preocupación acerca de la viabilidad económica de esta medida para las empresas privadas.



’Estamos totalmente en contra porque los empleadores no están listos económicamente para dar una prestación tan alta. En algunos países no existe el aguinaldo, entonces estamos en una media internacional adecuada’.



Desde diciembre del 2021 han propuesto aumentar el aguinaldo, sin embargo no prosperaron. En marzo del 2022 el diputado de Morena Alfredo Aurelio González Cruz de Morena, propuso aumentar a 40 días el salario para el pago de aguinaldo. En febrero 2023: El Partido Verde propuso elevar a 30 días el aguinaldo en México,Con información de EL CONTRIBUYENTE