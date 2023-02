Morena exige investigación en contra de Jorge Pérez Zamudio por presunto desvío de recursos públicos

Toluca, Estado de México.- A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, los diputados Azucena Cisneros, Daniel Sibaja y Faustino de la Cruz exigieron a las Autoridades Electorales que se abra una investigación en contra de Jorge Pérez Zamudio, ex titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, por su posible responsabilidad en el desvío de recursos públicos para orquestar un golpe mediático en contra de la precandidata a la gubernatura Delfina Gómez.



Desde el Palacio de Gobierno del Estado de México, utilizando equipo y presuntamente recursos públicos de la coordinación de Comunicación Social, Pérez Zamudio envío, a diversos editores y reporteros de medios nacionales, estatales y digitales, material manipulado sobre la presunta responsabilidad de Gómez Álvarez en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al programa la Escuela es Nuestra (LEEN) de la Secretaría de Educación Pública, por lo que se debe de iniciar una investigación, aseguraron.



Los integrantes de la bancada de la 4T recordaron que en toda auditoria las recomendaciones y su comprobación son dinámicos, y hasta el momento no se ha fincado responsabilidad en contra de ninguna persona.



















Sin embargo, de manera tendenciosa, Pérez Zamudio manipuló la realidad al mandar el documento con información falsa e ’instrucciones precisas’, además de sugerir tres titulares para la publicación de la nota, que parece una orden de inserción, destacaron.



Razón, por la que, al descubrirse la implicación directa del titular de la coordinación de Comunicación Social en el envío del material manipulado, no tuvo más opción que presentar su renuncia al Gobierno del Estado de México, que la aceptó de manera inmediata.



Aunque, puntualizaron, no se deben de permitir que la simple renuncia de Pérez Zamudio sea castigo suficiente, ya que deben de intervenir las Autoridades Electorales e investigar para determinar si existe responsabilidad por el presunto uso de recursos públicos, ya que es servidor público.



También es necesario llegar al fondo de su relación con la aspirante del PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, ya que supuestamente es el encargado de su campaña en medios, para saber sí la campaña sucia en contra de la maestra Delfina Gómez, surgió desde la oficina de CS del Gobierno del Estado con recursos públicos, enfatizaron.