Morena exige a Clamont explicar facturas falsas por 1800 mdp

Toluca, Méx.-Durante la comparecencia del Secretario de Salud en el pleno, el diputado Faustino de la Cruz Pérez alertó sobre operaciones con el uso de facturas falsas que amparan operaciones inexistentes por un monto de mil 800 millones pesos, a través de la empresa Interacción Biomédica uno de los proveedores ’consentidos’ del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



Como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el diputado de Morena pidió al titular de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, explicar con documentos contables los gastos millonarios que demuestran actos de corrupción que dejó sin posibilidad alguna de acceder a servicios de salud a más de seis millones de mexiquenses.



De la Cruz Pérez precisó que del monto total de operaciones realizadas con facturas falsas detectadas, se calcula que la empresa referida recibió al menos mil 600 millones, lo que en términos porcentuales, significa que Interacción Biomédica, se benefició con más del 96 por ciento de los contratos del ISEM.



’Estamos hablamos de un modus operandi transexenal para desviar recursos a través de facturas falsas, documentos contables que amparan operaciones simuladas’, reclamó a Fernández Clamont.



Y le recordó que el uso de esquemas de simulación, como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, es una práctica que desemboca en conductas irregulares, las cuales conllevan una consecuencia legal que puede derivar incluso en la cárcel.



El uso de facturas falsas ha sido documentado por el grupo parlamentario de Morena, así como auditoria y organizaciones como Impunidad Cero y Justicia Justa en su investigación ’Facturas falsas: la epidemia en el sector salud’, la cual analiza los estados e instituciones federales de salud en donde operan redes de corrupción que desvían miles de millones de recursos públicos a través de empresas fantasma en completa impunidad, argumentó De la Cruz Pérez.



Acusó al funcionario de no ’considerar en el informe del gobernador Alfredo del Mazo el rubro de atención Médica para Adultos Mayores, lo que no sorprende, pues dentro del Presupuesto de Egresos tienen una partida para usar de forma discrecional por casi mil millones de pesos denominada Desarrollo y Gestión de las Políticas para la Salud, cifra superior al presupuesto que el gobierno estatal destina a la Atención Médica para los más de 2 millones a este segmento de la población’.



’Su informe es un chiste, dice que ejerció 103 millones de pesos este año, cuando dirige una institución con un presupuesto aprobado de más de 32 mil millones de pesos asignado en el 2022, de los cuales más de 10 mil millones son recursos no etiquetados y en suma, el sector salud maneja alrededor de 46 mil millones de pesos y aun así la entidad ocupa el penúltimo lugar en población afiliada a servicios de salud, acorde al INEGI’, reclamó el legislador.



De entre el cúmulo de anomalías que se detectaron,’ resulta aún más grave el hecho de que el Secretario de Salud por su indiferencia para resolver conclusión de los 10 hospitales en obra negra, porque no es asunto de su competencia, pero si un hospital no tiene que ver con la salud de la población, entonces usted no debería estar compareciendo’, reclamó el diputado.



Los diez hospitales que dejó inconclusos Eruviel Ávila durante su administración al frente del Estado de México (2011-2017), requieren de por lo menos mil millones de pesos para equiparlos y que den servicio, esto fue lo que usted informó el año anterior y con la mitad del monto de facturación falsa, este problema ya se habría resulto, remató De la Cruz Pérez.