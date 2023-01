MORENA enfrentará en EdoMex a un grupo corrupto y mañoso que intentará violar la ley: Horacio Duarte

Ciudad de México.-Horacio Duarte Olivares, Coordinador General de precampaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, advirtió que la precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM, enfrentará a un grupo corrupto y mañoso que hará todo lo necesario para intentar torcer nuevamente la voluntad política de las y los mexiquenses.



’Estamos enfrentando a un sistema, a un grupo político en el Estado de México que es muy corrupto, muy mañoso y no que no dudará en violar la ley para intentar nuevamente torcer la voluntad política de las y los mexiquenses’, aseguró Horacio Duarte.



El mexiquense recordó lo sucedido en la elección de 2017, la cual fue una ’campaña que nosotros seguimos sosteniendo que ganó la maestra Delfina Gómez, y aunque el partido en el poder se la robó, la presencia en territorio fue sumamente importante, pues fue la antesala del triunfo de 2018, así que impactó positivamente’.



En ese sentido, Horacio Duarte hizo énfasis en que si en 2017 se pudo, este año la alianza MORENA-PT y PVEM va a demostrar que el Estado de México se sumará a los otros 22 estados a los que ya llegó la transformación.



Al respecto, quien fuera el abogado del desafuero del licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que ’estamos preparados con presencia en los 125 municipios y vamos a ir con todo para que haya alternancia en el Estado de México’.



Horacio Duarte respaldó su señalamiento al referir que la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM para el proceso por la gubernatura del Estado de México, cuya jornada electoral será el 4 de junio, encabeza todas las encuestas que miden las preferencias electorales.



’Las encuestas hechas en el Estado de México indican que el 80 por ciento quiere que haya un cambio de régimen.



Por otro lado, también hay una gran participación de la militancia de MORENA y de los simpatizantes que desean que la entidad se sume a la transformación al igual que otros 22 estados’, señaló Horacio Duarte.



El político mexiquense adelantó que en este proceso electoral, que ahora se encuentra en fase de precampaña, sólo existirán dos propuestas: la de la corrupción, encabezada por el PRIAN, y por otro lado en de la transformación, encabezada por la alianza MORENA-PT y PVEM.



’Está entre dos proyectos. El proyecto de MORENA y nuestros aliados, del cambio, de la transformación de la honestidad. Y por el otro lado, el proyecto del PRI, de la corrupción, de los mismos de siempre que en más de 90 años no han resuelto los problemas del Estado de México’, sentenció Horacio Duarte.