Morena en el Edomex lleva seis años con dirigencia acéfala: Maurilio Hernández

Toluca, Méx.-El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado tiene la obligación de cumplir con los estatutos y garantizar el consejo estatal del 4 de septiembre, luego de que ya lo aplazara en dos ocasiones, para elegir a los representantes de los órganos del partido en el Estado de México, de manera libre y democrática, y no buscar ’un acuerdo en lo obscurito con nadie’, sentenció el diputado Maurilio Hernández González, presidente del Consejo Político estatal.



En conferencia de prensa, acompañado de los diputados y congresistas electos, Azucena Cisneros Coss y Nazario Gutiérrez Martínez, precisó que la mayoría de entidades del país, y donde no hay proceso electoral en puerta, ya se han celebrado estos consejos y han elegido a sus dirigentes pero en el Estado de México están paralizados los trabajos del partido por una decisión unilateral del Comité Ejecutivo Nacional, a menos de un año de las elecciones para la Gubernatura.



Subrayó que tal parece que a la dirigencia nacional no le preocupa la renovación de Morena, pero a los protagonistas del cambio, a los 600 mil militantes que participaron en las asambleas distritales sí, pues fueron a votar por 410 mujeres y hombres que serán congresistas nacionales y estatales, consejeros estatales y delegados distritales, y quienes deben cumplir con su función, y también tiene derecho de que se respete su facultad para elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo estatal y al Consejo Estatal.



El también líder morenista en la Legislatura local llamó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado a que sea congruente en el ejercicio de la responsabilidad de estar al frente del partido que gobierna al país, a la mayoría de los estados y de los municipios, y que no se aplace más el consejo en la entidad mexiquense.



’No hay una explicación válida ni mucho menos, simple y sencillamente se está aplazando, entendemos que tiene que ver con una estrategia porque lo han estado operando una serie de compañeras y compañeros que traen la anuencia política de algunos actores políticos del partido para efecto de querer de alguna manera sabotear lo que es resultado de la decisión libre, soberana y democrática de los militantes en cuanto al número de consejeros a quienes les dieron su confianza’, denunció Hernández.



Precisó que el Movimiento Mexiquenses de Corazón, al que pertenecen suma aproximadamente entre 230 y 235 consejeros de los 410, pero hay quienes pretenden generar a través de diversos ofrecimientos una ’nueva mayoría’, con prácticas que no pueden permitirse y sería una muy mala señal, si los dirigentes del partido a nivel nacional lo están permitiendo, pues son clara violación a los estatutos, principios y programas de acción de Morena.



Y agregó que debe cumplirse a nivel estatal con la renovación de los órganos del partido ya que después debe llegarse al Congreso Nacional con los 3 mil consejeras y consejeros que fueron electos en todo el país, para elegir ahí a la dirección nacional, a consejeros y demás órganos jurisdiccionales.



’Si desde esta etapa empiezan a presentarse este tipo de inconsistencias, irregularidades o toma de decisiones unipersonales, creemos que la legitimidad del propio congreso nacional puede ponerse en tela de duda nos genera sospechosismo’, acusó.



Recordó que el partido en el Estado de México lleva ya seis años con una dirigencia acéfala, lo que impide una interlocución con las demás fuerzas políticas y ahora además se retrasan los trabajos de organización de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, con 15 días perdidos donde se mantiene la incertidumbre, cuando debe trabajarse por la unidad del partido y construir la ruta hacia la contienda electoral del 2023 y conseguir el voto mayoritario para ganar la entidad.



’Es responsabilidad de la dirigencia nacional generar las mejores condiciones para que el partido trabaje, estamos parados, no se ve movimiento con respecto a la organización de ese trabajo partidario, y las otras fuerzas políticas lo están haciendo’, denunció.



Maurilio Hernández pidió que la dirigencia nacional entre en congruencia y garantice la realización del consejo convocada para el 4 de septiembre pues no hay justificación alguna para suspenderlo, como ocurrió con las convocatorias realizadas para el 14 y 18 de agosto, ya que de lo contrario, de acuerdo a estatutos y al contar con la mayoría de los consejos podrían tomar algunas decisiones.