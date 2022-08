Moreira, el verdadero dueño del PRI actualmente, salió a defender a Alito

El coordinador de los diputados del PRI y quien ha movido los hilos de la dirigencia del PRI, Rubén Moreira, señaló que la bancada de su partido y los Comités Estatales del partido van a apoyar y defender al dirigente del tricolor Alejandro Moreno ante la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General del Estado de Campeche.



También otros integrantes del partido han solicitado el desafuero de Alito así como a su equipo en incluyendo a la Secretaria General del CEN y esposa de Moreira, Carolina Viggiano, ante los resultados de los últimos años que ha llevado al PRI a contar con solamente ya que de las 21 entidades que han renovado gobernador, solamente una ha sido para un priista la cual fue Durango, como el senador Miguel Ángel Osorio Chong quien arremetió contra el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, luego de que el líder priista se negara a reunirse con exdirigentes.



’Hoy Alito Moreno falta a su propia palabra de reunirnos. A su propuesta de ‘escucharnos’ en el Consejo Político le digo: recíbenos en la Asamblea Nacional, con militantes de todo el país’, expuso el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.



’La bancada del PRI y los 32 comités directivos estatales apoyamos a Alejandro Moreno y lo vamos a defender, y vamos a estar siempre con él, ¿por qué? Porque vemos que la acción de la gobernadora (Layda Sansores) esconde la intención de generar una bolsa de humo ante su fracaso como gobierno, ante el avance de la inseguridad’, dijo Moreira.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados condenó la actitud del presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, pues este último llamó a conferencia de prensa para dar a conocer la solicitud que desafuero contra Alejandro Moreno, lo cual no se había hecho con ninguna petición parecida.



’Creo que, y lo digo con todo respeto al señor presidente de la Mesa Directiva, no ha sabido asumir su función de representante del Congreso, de un ente que no puede estar hacia uno de los grupos, que tiene que actuar de manera imparcial’, mencionó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.



Mencionó que desde la Jucopo, encabezada por el PRI, nunca se ha prestado a una situación partidista y puso de ejemplo la solicitud de desafuero contra el exdiputado de Morena Cipriano Charrez, quien fue acusado de homicidio en grado de tentativa. Esto por la muerte de un joven que murió tras ser impactado por su camioneta en octubre de 2018.



’Nunca nos hemos prestado a una situación partidista desde la recepción de los documentos y desde la posición que tenemos aquí en la Cámara. Entonces, lo primero, es condenable lo que hizo Sergio Gutiérrez’, comentó.



Agregó que Sergio Gutiérrez Luna no es digno de representar la Cámara de Diputados, pues dijo que como presidente de la Mesa Directiva se esperaría de él una actitud más imparcial y seria.Con información de FORBES