Modulo Itinerante De Alta De Motos y Canje De Placa

El H. Ayuntamiento de Fortín en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, invitan al público en general al ’Módulo Itinerante de Alta de Motos y Canje de Placas’, con la finalidad de acercar los servicios a los ciudadanos de las diversas localidades de nuestro municipio.



Te esperamos este:



🗓️ 22 de Septiembre



📍 Agencia Municipal

🕙9:00 am 1:00 pm



Recuerda llevar los siguientes documentos para tu trámite:



🏍️ ALTA DE MOTO 🏍️



✳️ Factura

✳️ INE

✳️ Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses al nombre del contribuyente. (* Si no está al nombre del contribuyente el recibo, en la parte de enfrente del mismo certificar con la siguiente leyenda: ’HAGO CONSTAR QUE EL _________ HABITA EN ESTE DOMICILIO- Firmado por el dueño del domicilio y copia de INE. O un estado de cuenta bancario. O una constancia de residencia firmada y sellada por el secretario del municipio’.



🪪 CANJE VEHÍCULO NACIONAL 🚙



✳️ Factura



✳️ INE



✳️ Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses al nombre del contribuyente. *Si no está al nombre del contribuyente el recibo, en la parte de enfrente del mismo certificar con la siguiente leyenda. ’HAGO CONSTAR QUE EL _________ HABITA EN ESTE DOMICILIO- Firmado por el dueño del domicilio y copia de INE. O un estado de cuenta. O una constancia de residencia firmada y sellada por el secretario del municipio’.



✳️ Pago del derecho vehicular 2022 y 2023



✳️ Ya contar con la verificación



✳️ Tarjeta de circulación



✳️ Y las 2 placas.



⚠️ *Si va a cambiar de propietario todos los documentos a nombre del nuevo propietario.



🧐 Nota: Estos requisitos solo son para vehículos nacionales, si el contribuyente cuenta con vehículos extranjeros se les dará un pase para que acudan a la oficina de hacienda del estado en Córdoba y sean atendidos.