Miles de toneladas de lirio cubren Laguna de Zumpango

Toluca, Méx., a 19 de octubre de 2022. El diputado Marco Cruz señaló que el Gobierno del Estado negó apoyo para retirar miles de toneladas que cubren el 80 por ciento de la superficie de la Laguna de Zumpango a lo largo de 825 hectáreas, que afecta la vida acuática y la actividad comercial de los habitantes de al menos nueve municipios colindantes.



Desde mayo, el legislador de Morena realizó un exhorto donde pidió la intervención urgente de la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), así como a la Comisión del Agua del Estado de México para limpiar el cuerpo de agua, pero no hubo respuesta.



También denunció en tribuna que el lirio no solo afecta la vida acuática en la laguna, pues quita oxigenación e impide paso de luz, sino también afecta la actividad comercial de los habitantes de los municipios colindantes y que forman parte de este Parque Estatal como son de Zumpango, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Nextlalpan, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca y Tequixquiac.



’Hubo sequías en 2020 que provocaron que bajar mucho el nivel y creciera mucho lirio, hay un decreto donde se nombró Parque Natural Protegido y Santuario de Agua por parte del Estado de México e incluye a los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Melchor Ocampo, Zumpango, Coyotepec, Teoloyoucan, para que también tengan el compromiso de mejorar con jornadas, pero lamentablemente no se ha atendido’, señaló Marco Cruz.



Tras no ver respuesta del exhorto realizado en mayo, el legislador de Morena acudió a la Secretaría del Medio Ambiente donde el titular Jorge Rescala informó que no contaban con recursos para atender la problemática del lirio en la Laguna de Zumpango.



Luego acudió a la Comisión de Aguas del Estado de México donde le informaron que sí cuentan con una unidad para retirar lirio, pero no que no podían facilitarla porque la utilizaban en Presa Madín y en Valle de Bravo, y no podían meterla en aguas sucias.



’Me negaron rotundamente el apoyo y me propusieron que se siguiera sacando manualmente y que incluso me contactarían a los de la Pres Madín, para que nos enseñaran a hacerlo’.



Son 400 personas las que dependen de la actividad entorno a la Laguna de ZumpangO, pero solo son un promedio de 15 personas quienes trabajan de forma regular ante las adversas condiciones del cuerpo de agua, y tras dos años de pandemia, no han podido salir adelante.



Ante la negativa de las dependencias estatales, el diputado Marco Cruz acudió a la Comisión Nacional del Agua donde le aseguraron que buscarán intervenir este año, junto con el gobierno estatal con maquinaria en conjunto, y de lo contrario para el 2023, buscarían integrarlo en su presupuesto anual para avanzar en la limpieza de la laguna.



’La respuesta me dio mucha satisfacción, por fin encuentro quién se interese por atender la problemática porque es una zona que se ha dejado en el abandono, mucha quiere ir a hacer deporte y se encuentran lleno de lirio, otros negocios tienen grandes bajas en ingresos porque han dejado de ir los visitantes’.



Marco Cruz informó que dará seguimiento a la petición para que se pueda atender si no es estos meses, que sea el siguiente año, además de que buscaría respaldo con empresas ubicadas en los alrededores para que también se sumen a la campaña de reforestación en la Laguna donde faltan árboles, ya que pretende cerrar el año con la siembra de 3 mil 500 árboles plantados en su distrito.



Adicionalmente, también tiene acercamientos con autoridades de la Alcaldía de Xochimilco sobre cursos para limpieza del agua en la Laguna de Zumpango mediante un tule para quitar metales pesados.