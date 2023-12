Mijares y Gloria Trevi en el Festival Nezahualcóyotl en Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco presentó el programa del Festival Cultural Modalidad Navideña Texcoco 2023, que se realizará del 10 al 15 de diciembre en el Deportivo Silverio Pérez para ofrecer a la ciudadanía espectáculos de calidad, con música y espectáculos para todos los gustos y géneros.



En el 2001, se hizo por primera vez El Festival Cultural Rey Poeta Nezahualcóyotl Texcoco, pero debido a la pandemia y la veda electoral se dejó de realizar, siendo el último el IX Festival Rey Poeta Nezahualcóyotl Texcoco 2019.



Este año sería El XII Festival Cultural Modalidad Navideña Texcoco 2023, por ello la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas anunció las actividades por seis días en las instalaciones del deportivo ’Silverio Pérez’.



La Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, presentó las actividades que se realizarán en el Deportivo Silverio Pérez, asegurando que los eventos del festival serán para todos los gustos; cumbia, banda, rock, reggaetón, romance y el especial para las mujeres.



Sandra Luz Falcón Venegas y el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, regidores y directores de las áreas del municipio presentaron el cartel oficial para este 2023 en donde se anunció que para el domingo 10 de diciembre arranca este festival con cumbia y salsa, con la presentación del grupo Zona Rika a las 16:00 horas, a las 18:00 horas los Socios del Ritmo y cierra Diego Morán a 20:00 horas.



El lunes 11 de diciembre, dedicado a las mujeres atrevidas, iniciará con la cantante Renné a las 18:00 horas y la presentación estelar de Gloria Trevi a las 20:00 horas, para el martes 12 de diciembre día del regional mexicano con la Banda de la S a las 17:30 horas y Julio Preciado y el Recodo a las 20:00 horas; miércoles 13 de diciembre a todo Rock, inicia con Walkman, Kenny y los eléctricos, Madame Recamier, Los Bunkers cerrarán el concierto a las 20:00 horas; jueves 14 de diciembre al ritmo de Reguetón inicia con Uzielito Mix y Buguete, Malilla, YNG LVCA 20:00 horas y para el viernes 15 de diciembre a las 20:00 horas se presenta Playa Limbo y Manuel Mijares a las 20:00 horas.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas explicó que el festival es un evento de acceso sin costo para el público, ’solo tienen que llegar temprano y mantener el orden’, dijo la presidenta.



Agregó que es importante respetar las medidas de seguridad como, no introducir ningún tipo de arma, no envases de vidrio, no hebillas o cinturones que causen daño, y desde luego respetar al público asistente sin empujar o agredir.



Dejó en claro que tal y como ha pasado en los anteriores festivales habrá seguridad dentro y fuera del recinto, además de la participación de tránsito y movilidad para disminuir el tráfico en las vialidades alrededor por la visita de habitantes de Texcoco y visitantes.