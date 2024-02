Mientras USA lo persigue, nominan a Assange para Nobel de la Paz

Mientras el gobierno de Estados Unidos lo perseguía para ser detenido, el periodista australiano y fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange , ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024, informó este martes la Diputada noruega Sofie Marhaug.



’Assange ha revelado crímenes de guerra occidentales y contribuido a la paz. Si queremos evitar la guerra, debemos conocer la verdad sobre los daños que provoca’, declaró al periódico Dagbladet Sofie Marhaug, Diputada de la formación de izquierda Rojo.



Actualmente Assange se encuentra detenido a manera de prisión preventiva en una cárcel de seguridad de Londres, esto a petición del gobierno de Estados Unidos luego de ser arrestado en 2019 por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres, al retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.



Assange se había refugiado allí después de su detención inicial en la capital británica en 2010 a instancias de Suecia, por una investigación preliminar por violación que fue cerrada años más tarde por el debilitamiento de las evidencias y la falta de base para una acusación.



Tomando en cuenta lo anterior Marhaug calificó a Assange de ’prisionero político’ y destacó que debería ser homenajeado por su contribución a la paz y no perseguido.



’Occidente grita cuando otros países hacen eso, pero no quiere atención cuando ocurre en nuestra esfera. Dándole el Nobel de la Paz a Assange , el Instituto Nobel enviaría un mensaje claro de que no aceptamos la doble moral’, afirmó Marhaug.



Julian Assange compareció ante el Tribunal Superior de Londres para presentar lo que podría ser su última apelación en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos. Se le acusa de 18 delitos de espionaje e intrusión informática relacionados con las revelaciones de WikiLeaks.



Estos cargos están relacionados con la publicación en 2010 y 2011 de información clasificada facilitada por Chelsea Manning, ex analista del ejército estadounidense. La información expuesta por WikiLeaks reveló violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán.



Según el testamento de Alfred Nobel, figuras como catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros, pueden nominar candidatos para el Premio Nobel de la Paz.



Sin embargo, la identidad de los candidatos solo se hace pública si quienes los nominan deciden revelarla, ya que el Comité Nobel noruego solo publica el número total de aspirantes y no confirma nombres hasta 50 años después.Con información de Deutsche Welle