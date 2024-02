Mientras se esparcía fake sobre AMLO, jueces absuelven a Collado

Mientras en redes sociales así como en diversos medios de comunicación estuvieron difundiendo una Fake News sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue liberado el abogado Juan Collado Mocelo, quien había sido procesado por lavado de dinero y delincuencia organizada.



Recientemente ProPublica, realizó una publicación, que fue compartida en varios medios, en donde acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un financiamiento por parte del crimen organizado en su primer campaña presidencial, en 2006. Sin embargo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) indicó que la investigación efectuada por la Administración de Control de Drogas (DEA) que habían cerrado hace 13 años debido a que no existían evidencias contundentes.



Mientras era difundida la Fake News habría dejado pasado en segundo plano que el pasado jueves fue absuelto el abogado Juan Collado Mocelo de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, de los cuales había sido señalado como probable responsable en 2019.



Así lo confirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde indicó que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó levantar las medidas cautelares y otorgar la libertad al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.



Juan Collado fue detenido el 9 de julio de 2019 en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec por elementos de la Fiscalía. Posteriormente fue vinculado a proceso por su probable participación en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Los delitos que se le imputaban incluían la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra, y defraudación fiscal por 36 millones de pesos.



Además, Collado enfrentaba una acusación por presunto peculado de 13.7 millones de pesos por parte de la Fiscalía de Chihuahua. Se reportaba que los desvíos estarían relacionados con la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica a través de la Secretaría de Hacienda estatal.



No obstante, en septiembre de 2023 se le concedió la libertad provisional a Collado Macelo, pero en aquel momento se determinó que debería usar un brazalete electrónico en el tobillo.



Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional al abogado mientras transcurría su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, donde ésta última era la única imputación de las cuatro por la que estaba bajo prisión preventiva.



Luego de que fuera liberado Collado, el presidente López Obrador reprobó dicha acción. ’Ya dejaron en libertad al abogado [Juan] Collado, al abogado de [Carlos] Salinas de Gortari, los jueces también. Y es diario. Es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial o, para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz’, acusó.



De acuerdo con López Obrador, las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) ’no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México’. ’Entonces se necesita una reforma’, insistió sobre su propuesta para que la gente elija por voto directo a jueces, magistrados y ministros.



’Es como un supremo poder conservador. Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar el espíritu, la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910 y que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917, que es lo que voy a hacer’, comentó el Jefe del Ejecutivo federal sobre la iniciativa que enviará el próximo 5 de febrero al Congreso de la Unión.Con información de SIN EMBARGO