Al menos 9 de cada 10 mexicanos mayores de edad conocen ya a la candidata del PRIANRD, Xóchitl Gálvez; pese a ello, en preferencias se mantiene al menos 25 puntos por debajo de la morenista Claudia Sheinbaum, reveló la última encuesta telefónica levantada por El Financiero.



Lo anterior, desmonta la narrativa de la vocería del proyecto del magnate Claudio X. González en la que, según ellos, el mayor problema de Xóchitl Gálvez era que la mitad de la población la desconocía y por ello aún no podían brindarle su confianza.



Según los datos, el problema no se resolvía cono ’conocerla’ sino con la percepción que se tiene de la misma, porque más allá de encabezar un proyecto que ha sido señalado por estar lleno de impresentables, saqueadores y hasta de sumisos a los intereses extranjeros, los actos de corrupción de la misma candidata no han ayudado a su causa, por lo que de hecho, mientras más la conocen, menos respaldo encuentra en la población.





Y es que tanto Claudia como Xóchitl son conocidas ya por más del 90% de los electores; la cuestión está en que la mitad de ellos tiene una opinión favorable de la morenista mientras que por la prianista es de apenas una tercera parte de ellos, condición que provoca que en saldo de opinión Sheinbaum obtenga al menos 16 puntos positivos y Gálvez obtenga 18 negativos, distancia de 34 puntos que de hecho corresponde con la diferencia en intención de voto que las agregadoras de encuestas miden entre una y otra candidatura.



Es así que mientras los electores más conocen a Claudia, más aumenta la proporción de opiniones positivas a su favor en tanto con Xóchitl, sucede exactamente lo contrario.