Mientras más conocen a Xóchitl, más rechazo acumula

Las constantes pifias y un pasado más que cuestionable por prácticas de corrupción han provocado que a medida que los ciudadanos tienen mejor conocimiento sobre la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, la proporción de los mismos que la rechaza crece, demuestra la encuestadora Enkoll, misma que realiza los estudios para la derechista casa editora El País.





Y es que tal parece que los futuros votantes no se comieron el cuento de “candidata ciudadana” ni el de la “cultura del esfuerzo”, pues si bien las plataformas facilitan la penetración en el colectivo, también ponen a disposición de quien así lo quiera buscar, los antecedentes de cada candidato, lo que deja mal parada a la prianista.





Y aunque Xóchitl gozaba de cierto conocimiento por parte de la población al ser senadora plurinominal -perdió junto con Álvarez Icaza y por ello el PRD la metió a su lista de pluris-, Claudia Sheinbaum, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ya gozaba de una atención mediática que la posicionaba como presidenciable.



Es por ello que a julio de 2023, el 70% de la población ya conocía a Claudia, mientras que Xóchitl llegó a esa cifra hasta noviembre.



Durante ese periodo, “la esperanza” del PRIAN era captar mayor intención de voto a medida que se conociera su perfil, pero no les resultó como querían.

Como se informó en El País, a abril de este año, Claudia Sheinbaum tiene preferencia bruta de voto del 54% y una favorable opinión de la ciudadanía del 67%.



La preferencia bruta de Xóchitl es de 30% pero con un rechazo bruto del 48% (9 puntos más que en febrero) o efectivo, del 59%.



Lo anterior explica que ya con un conocimiento encima del 85% para ambas figuras, y sin superar el 90% -hay un segmento de la población a la que no interesa la política en absoluto-, Claudia guarda una intención del voto del 60%, Xóchitl del 33% y Máynez del 7%.



Y aunque la cifra de indecisos y/o electores que posiblemente puedan cambiar de voto rondaría el 26%, si las percepciones sobre las candidatas siguen igual, el resultado no deja de ser el previsible, que es además aplastante.