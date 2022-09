Mientras veías la toma de posesión de Menchaca, Francisco Xavier, sin video y en lo oscurito, pidió su curul

Aprovechando que todos los reflectores estaban puestos sobre la toma de protesta de Julio Menchaca, el excandidato a la gubernatura Francisco Xavier Berganza ingresó un oficio para reincorporarse a la diputación plurinominal que le dio el partido al que a la postre traicionó.



Fue este día lunes que el cantante ingresó el documento al Congreso del Estado de Hidalgo para reincorporarse a sus actividades el próximo 7 de septiembre.



Aunque suele informar de sus actividades mediante videos en sus redes, esta ocasión lo hizo en lo oscurito e incluso aprovechó la toma de protesta para no ser visto.



Andrés Caballero, su suplente, Martín Sandoval y Sandra Alicia Ordoñez fueron quienes operaron al interior de Morena para otorgarle una diputación plurinominal; incluso lo quisieron pasar por persona con discapacidad para lograr su cometido.



En el Congreso solamente ’trabajó’ 2 meses, acumulando faltas y retardos para luego ser promovido por los referidos como candidato por Morena a la gubernatura de Hidalgo.



Tras una serie de sondeos donde habría resultado el personaje más conocido, pero con el mayor número de negativos, el cantante se envalentonó y rompió con Morena para lanzarse por Movimiento Ciudadano.



Durante la campaña despotricó contra Morena y se alió de facto con el PRIANRD para tratar de beneficiar a Carolina Viggiano, queriendo restar puntos a Julio Menchaca, además de presumir un ’colchón’ electoral de 300 mil votos por su figura.



Llegados los comicios apenas rebasó los 30 mil (10 veces menos de lo prometido e incluso restando a las simpatías que Movimiento Ciudadano tenía por sí mismo) y obtuvo una votación de 3%, la cual fue casi 21 veces inferior a la obtenida por el ganador Julio Menchaca, quien le ganó por 59 puntos.



Tras su actuar, donde tuvo como rival directo a Lima Morales para no quedarse en cuarto lugar de la contienda, visitó a Menchaca para ’ponerse a sus órdenes’, pero luego de ser ninguneado decidió retomar su curul haciendo su solicitud a escondidas, similar a cuando quiso competir por la alcaldía de Pachuca y llegó encapuchado junto con el rostro tapado para no ser reconocido, pues en cuanto la gente se percató de su presencia, se le comenzó a reclamar airadamente.