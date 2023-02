Méxicolectivo, proyecto de MC que duró un solo día, llevaba al menos 4 meses gestándose

Méxicolectivo el proyecto del partido Movimiento Ciudadano (MC) se perdió tras 4 meses de que lo planearan luego de que la principal figura del proyecto el tres veces excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se deslindara de ello.



Detrás de la iniciativa Méxicolectivo que integran varios políticos de oposición, quienes en su intento por subsistir crean esta nueva organización política, donde encabeza el partido Movimiento Ciudadano (MC) y su líder desde hace casi tres décadas Dante Delgado Rannauro, así como José Narro ex secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto; Josefina Vázquez Mota ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox, ex secretaria de Educación con Felipe Calderón; ex procurador general de la República en el último año del sexenio de Carlos Salinas Salomón Chertorivsky, entre otros.



Aunque bien el día lunes en su primera reunión pública y en la presentación de su documento fundacional, llamado ’Punto de partida’, indicaron que esperaban la presencia de la principal figura del proyecto, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pero que, no se presentó.



Al día siguiente durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador manifestó su desaprobación del movimiento e indicó que sería un adversario político si respalda a los oligarcas.



"No están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo", estimó López Obrador.



’Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento; pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse’ comentó López Obrador sobre Cuauhtémoc Cárdenas.



Tras la declaración por parte del primer mandatario, Cuauhtémoc Cárdenas aclaró que si bien colaboró en el desarrollo de la nueva organización política, nunca lo hizo desde el papel de organizador, y ha precisado que desde hace tiempo comunicó al interior del grupo que ya no formaría parte del mismo.



"En el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexico Colectivo", expresó el ex gobernador de Michoacán y padre de Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del Presidente.





Hasta hace unos días la senadora Patricia Mercado de MC dijo a la prensa que los organizadores desconocían las razones de la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que confiaban en que continuaría colaborando.



Melo Velázquez registró la marca Méxicolectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el 30 de septiembre del año pasado, como consta en la documentación oficial. Melo Velázquez ha sido en ese partido político Diputado federal y secretario de Organización y Acción Política de MC, además de particular de Dante Delgado, quien ha sido el jefe máximo de ese partido desde que lo fundó como Convergencia, en 1996, al salir de la cárcel.



De acuerdo con Javier Santiago Castillo, especialista en ciencias políticas y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó "que muchos de los conforman esta agrupación no encontraron espacio en la alianza opositora".Con información de EL PAÍS