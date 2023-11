Messi se lleva su octavo galardón como "Mejor Jugador del Año"

El argentino no se olvidó de sus compañeros rivales, “como ya dije antes, Mbappé y Haaland lo van a ganar en los próximos años, porque son jugadores muy talentosos”



Messi recuerda su trayectoria para hablar de todo lo que ha construido.



“Nunca me imagine haber tenido la carrera que tuve. Haber tenido la suerte que tuve de conseguir todos mis objetivos. Tuve la suerte también de jugar en el mejor equipo de la historia. No se me daba ganar la Copa del mundo con la selección, pero nunca baje los brazos y al final pude conseguirlo”, mencionó Lionel Messi.



Lionel Messi consiguió el Balón de Oro, el jugador de Argentina lo consiguió por primera vez cuando era parte del Barcelona en los siguientes años:



2011

2012

2013

2016

2019

2021

2023