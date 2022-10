Menor de edad sufre lesiones a causa de falta de mantenimiento en vialidad de Pachuca

El viernes pasado, una madre de familia que circulaba bajo un paso a desnivel del viaducto Río de las Avenidas, en entronque con la calle Ramírez Ulloa, sufrió la caída de material de construcción que lesionó a su hija y dejó daños a su vehículo cuando la llevaba a la escuela, hecho que fue rematado por negligencia por parte del IMSS.



Justo el día del accidente, la vialidad cumplía un mes de haberse concretado un supuesto mantenimiento por parte de la Compañía Real del Monte y Pachuca.



La madre de la menor relata que fue alrededor de las 7:50 am que llevaba a sus hijos a la escuela cuando al pasar por la zona referida escuchó un golpe en el vehículo donde viajaba, alcanzando a ver de reojo que se trataba de una piedra y pensando en una primera instancia que éste había golpeado en el toldo por el estruendo causado.



Fueron segundos después que escuchó cómo su hija, que viajaba en la parte trasera del vehículo, comenzó a gritar. Al mirarla, observó que en sus manos tenía sangre, mismas que se habría manchado al tocar su cabeza.



Tuvo que detenerse metros adelante para revisar la condición de la menor e inmediatamente la llevó al hospital para que fuera atendida, percatándose de que también el vidrio de su vehículo estaba roto.



Ya en el Hospital del IMSS el servicio le fue negado pese a que el padre de la menor es derechohabiente, pues alegaron que no se encontraban en tiempo de realizar el papeleo para darlos de alta.



Ante la negativa, solicitó la atención así se pagara como un servicio externo, preocupándole la salud de la menor a su madre, pero no recibió mas que negativas y sólo se ofrecieron a “limpiarla” para que fuera atendida en otro lugar.



Al final la llevó a un nosocomio particular para que le fueran realizadas las puntadas (5) en la herida principal, y le dieran tratamiento a otras de menor tamaño que también descubrieron y de las cuales ni siquiera le informaron en el IMSS, pues nunca les preocupó el estado de salud de la menor herida.



Por lo anterior la madre de la menor inició un proceso por indemnización de daños contra el Municipio y/o Gobierno del Estado por Responsabilidad patrimonial, daños, lesiones y lo que reuslte.



Cabe señalar que el viaducto Río de las Avenidas recibió mantenimiento entre marzo y septiembre de este año: