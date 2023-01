Mejoran infraestructura e imagen de los pueblos originarios de Chimalhuacán

La Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, dijo que, a pesar de que signifique un gran reto, seguirán cambiando la imagen de los pueblos originarios del municipio, con la remodelación de plazas, entradas de iglesias, cambio de guarniciones, banquetas y pavimento, desde San Agustín hasta la Cabecera Municipal, para que luzcan nuestros pueblos originarios.



Al entregar la obra de rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico y construcción de guarniciones y banquetas en la Avenida José María Morelos, Barrio San Pedro, Flores Jiménez dijo que ya no queremos vivir en un municipio violento o donde solo se recuerdan las matanzas.



’Queremos un municipio que destaque por las obras de calidad, por su gente buena y noble, por sus tradiciones, y dar a conocer todo lo bueno que tenemos. Y lo vamos a hacer, siempre y cuando ustedes nos sigan apoyando", expresó.



Ante vecinos del Barrio San Pedro, la Presidente Municipal dijo que la parte originaria de Chimalhuacán era importante para su gobierno y, por ello, reconoció el respaldo del Cabildo Municipal para la realización de obras en los pueblos originarios. ’Vamos a seguir trabajando, vienen más obras en beneficio de las familias chimalhuaquenses, nunca hemos aprobado algo que sea en beneficio particular’, indicó.



Al recorrer la Avenida Morelos, de Calle Las Cruces a Avenida de los Patos, la Munícipe Flores Jiménez subrayó que el 2022 fue un año complicado, porque se tuvo que invertir mucho.



’Invertimos en parque vehicular, maquinaria, patrullas, uniformes, espacios públicos y espacios administrativos, porque nos dejaron una deuda millonaria y hemos estirado el dinero lo más que se puede’, dijo.



También destacó la importancia de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, (COCICOVIS), integrados por compañeros que viven en las comunidades, no como anteriormente se hacía, que no se sabía de dónde salían y el material muchas veces se extraviaba.



’Ahora, los comités se forman con vecinos que nos ayudan a supervisar que el material sea de calidad y que las cosas se hagan bien, porque, hay que decirlo, se debe cambiar la forma de hacer las obras’, expresó.



Por su parte, Juan García González, Coordinador Municipal de Obra, indicó que se hizo una renovación total de vialidades, banquetas, guarniciones y pavimento con un diseño especial por ser la zona centro de la comunidad.



Añadió que en esta avenida se entregaron mil 412 metros de pavimento asfáltico, 850 metros de banquetas, 700 metros de guarniciones y la rehabilitación de 16 coladeras.



La obra representó una inversión de 5 millones 667 mil 149 pesos, cubierta con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y beneficiará a 2 mil 350 personas y comunidades vecinas.