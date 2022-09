Medio centenar de contralores y auditores serán investigados por gobierno de Menchaca

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que medio centenar de contralores así como los auditores deberán aclarar cualquier tipo de irregularidad en materia financiera así como cualquier observación que surja de la entrega de los ’libros blancos’ de la anterior administración.



A partir de los documentos de fiscalización que les fueron entregados, indicó que harán una revisión a fondo de cada área para tener mayor certeza del estado que guarda Secretaría y dependencia del gobierno estatal, además de encontrar alguna irregularidad iniciarán el procedimiento correspondiente.



’Hay varias etapas en este proceso, sí hay avance de la transición y entrega-recepción, aunque en muchas áreas hubo resistencia en otras más se mantiene un faltante de información, pero ya hay la entrega formal de los ‘libros blancos’, con miles de hojas que se van a archivo, pero lo que sigue es importante’, manifestó.



Julio Menchaca adelantó que ya iniciarán auditorías y revisiones a fondo en las áreas que así lo ameriten, donde además se citará a los responsables de los Órganos Internos de Control (OIC) de las diferentes dependencias del Ejecutivo estatal, debido a que en muchos casos fueron perfiles nombrados por el otrora titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, César Román Mora Velázquez, en algunos de los casos no existe evidencia del desarrollo de su trabajo en esta área.



’Un titular de un OIC no es uno más de los que trabajan en una dependencia ajustando números para que cuadren las cifras, sino que debe detectar, prevenir y sancionar, en su caso, cuando se hacen mal las cosas; además de que adquieren responsabilidad administrativa y penal en su cargo; la revisión de todas las áreas va a acabar con este llamado a cuentas a todos los responsables de los OIC para que den a conocer su trabajo’, indicó el gobernador.



Informó que reestructurarán ciertas secretarías de Contraloría como la Dirección para Combatir la Corrupción y otras dos que realizan funciones a donde no corresponden, así como reubicación de áreas para que sea más eficiente y para evitar duplicidad.



’Estamos haciendo una reestructuración, porque por ejemplo, en la Secretaría de Contraloría hay una Dirección para Combatir la Corrupción, una más para combatir la Ilegalidad, y otra más Anticorrupción; le vamos a dar otro carácter a esas Secretarías y dependencias, porque se mandan funciones a donde no corresponden, habrá reubicación de áreas para que sea más eficiente y no haya duplicidad, hay que concentrar el trabajo y se tiene detectado que en algunas áreas se inventaron cargos para emplear personas y debemos ver qué cada área que se tenga corresponde a los retos del estado y se den resultados’, indicó.



Adelantó que de las auditorías realizadas por un despacho privado encontraron cinco áreas que investigarán a fondo.



’Si se paga a un despacho para que haga una auditoría es para que dé una radiografía de lo que sucede y nos diga cómo se deben prevenir y corregir estas situaciones irregulares, no vamos a ser cómplices de nadie’, indicó.



Menchaca Salazar informó que desaparecerán algunas áreas del Ejecutivo estatal, como la Secretaría de la Política Pública donde el primer titular fue el ahora presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto.



’Tengo la impresión de que se creó para una persona y no para mejorar el trabajo institucional’, indicó.