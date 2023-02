Mediante las claves "35" y "45" Policía Federal permitía trasiego de droga en el AICM

Durante el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, un testigo dio a conocer que en 2007 habrían ocupado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para el envío de drogas, armas y dinero desde Sudamérica.



El exagente de la Policía Federal, Raúl Arellano Aguilera, reveló en su declaración como testigo ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, para hablar de la coordinación que existía entre la corporación dirigida por su jefe, Genaro García Luna, con carteles de la droga.



El exagente dio a conocer el manejo que realizaban por medio de las claves 35 y 45 a través de un radio que portan los agentes, por lo que, en cuanto comenzaba a expresarse dicho código, se tenían que pausar por entre 30 y 45 minutos las inspecciones de equipaje y carga, para permitir el ingreso de la droga sin obstaculizar con revisiones.



’Nos daban una extraña orden por radio (...) ¡A partir de este momento por 45 todos en 35!", recordó Arellano aclarando que el primero número indicaba que ’por orden superior’ y el segundo era ’estar pendientes’, expresó.



De acuerdo con su testimonio, esto sucedía una o dos veces por semana en el aeropuerto, sin tener certeza de que los agentes participaran de manera directa en la movilización de los cargamentos de droga de diferentes bandas.



El ex agente, quien se dijo decepcionado de la corporación la cual abandonó en 2011, aseguró que la orden de dejar pasar sin revisión a pasajeros de ciertos vuelos se extendía por un par de horas y solía coincidir con ’vuelos que llegaban de Sudamérica u otros que partían hacia Estados Unidos o Europa’.



En su testimonio de ayer, Óscar Nava Valencia destacó que el cártel de Sinaloa había ido acrecentando su control sobre las terminales aéreas coincidiendo por las citadas hoy por el ex agente Aguilera



Otro de los elementos de su declaración es que el entonces director general de Aeropuertos, Óscar Moreno, habría entablado negociaciones con los dirigentes de otros como el de Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Toluca, Estado de México y Cancún, Quintana Roo.



Durante sus visitas que realizaban de dos a cuatro veces por mes, los directores de aeropuertos solían traer un maletín, de acuerdo con el testimonio.



"En 2007 había llegado el encargado del Aeropuerto de Toluca. Cuando iba a entrar a la oficina del jefe Villatoro, un compañero salía de la misma y al pasar, chocaron y se le cayó maleta y cuando se abre traía dinero, dólares", expresó.



Mencionó los nombres del ’Grupo Especial’ como llamaban otros a quienes solían recibir beneficios, como el comandante Israel Espinoza, el segundo a bordo del aeropuerto; el oficial José Luis Martínez, el oficial Mario Nieto y el oficial Ballón, quienes solían llegar en autos de lujos y comprarse joyas.



A pregunta expresa de la fiscal Marietou Doiuf sobre si había denunciado el acto en su momento, Raúl Arellano indicó que no debido a que eran los altos mandos quienes realizaban la orden, mediante las claves "35" y "45".Con información de MILENIO | INFOBAE | EL PAÍS