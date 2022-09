Mediante ilegalidades, "amigos" de Lorenzo Córdova le guardan plaza en la UNAM

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que desde el 2014 dejó "apartada", mediante una serie de ilegalidades, su plaza en la UNAM para estar como Consejero, ahora el siguiente año regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.



El Estatuto de Personal Académico (EPA) de la UNAM sólo autoriza una licencia académica sin goce de sueldo de seis años como máximo y así se lo hizo saber a Córdova Vianello el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, en 2014, y él mismo lo reconoce en una carta, pero este mismo órgano y el Consejo Interno del IIJ —que ocupan sus amigos— decidió ampliarla, en dos ocasiones, hasta 2023, violando esa disposición jurídica.



Además el Consejo Interno del IIJ —que es el principal centro de investigación jurídica de México— y el Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) violaron el principio de legalidad, porque no fundaron ni motivaron sus resoluciones para las dos prórrogas de la licencia académica Córdova Vianello y hasta invocaron disposiciones no aplicables al caso concreto.



Así, como cualquier trámite burocrático, los directivos de los órganos de la UNAM autorizaron en dos ocasiones —una en 2020 y otra en 2021— la licencia de Córdova Vianello para que, el próximo año, retome la plaza de investigador, titular ’B’, de tiempo completo, definitivo, justo a un año de la elección de Rector que hará la Junta de Gobierno.



De este modo, Córdova Vianello brinca de la élite dorada del INE, encumbrado como Consejero Presidente por el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora por la coalición Va por México, a la élite dorada de la UNAM, donde retomará su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que le resguardaron sus amigos.



La Junta de Gobierno elegirá, este lunes 5 de septiembre, al nuevo director del IIJ, en sustitución de Pedro Salazar Ugarte, quien es amigo de Córdova Vianello y quienes fueron asesores de José Woldemberg cuando presidió el Consejo General del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), entre 1996 y 2003.



Aunque en la terna para la dirección del IIJ están Edgar Corzo Sosa y César Iván Astudillo Reyes, la favorita es Mónica González Contró, egresada de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de cuya institución es egresado también Salazar Ugarte.



Salazar Ugarte es a quien Córdova Vianello le solicita, el 1 de abril del año pasado, la prórroga a la licencia como investigador hasta el 4 de abril de 2023, una carta en la que anexa el oficio del Consejo Técnico de Humanidades que, el 5 de junio de 2014, aprobó su licencia académica sin goce de sueldo que, textualmente, dispone ’que no podrá ser mayor a seis años, conforme al límite establecido en el artículo 98, inciso d), del EPA’.



El oficio firmado por Estela Morales Campos, en ese entonces presidenta del Consejo Técnico de Humanidades, y dirigido a Héctor Felipe Fix-Fierro, antecesor de Salazar en la dirección del IIJ, fundamenta la aprobación en los artículos 97 inciso e) penúltimo y último párrafos, 98 proemio e inciso d), y 100 del EPA, así como los criterios de interpretación emitidos por la Oficina del Abogado General de la UNAM.



Sin embargo, ya con Salazar Ugalde como director del IIJ y Guadalupe Valencia García como presidenta del Consejo Técnico de Humanidades, los criterios legales fueron otros para beneficio de Córdova Vianello:



Hace dos años, el 3 de septiembre de 2020, el Consejo Técnico aprobó la primera prórroga a la licencia de Córdova Vianello por un año, del 2 de abril de 2020 al 3 de abril de 2021, pero los fundamentos legales de Valencia García fueron muy distintos a los de Morales Campos, su antecesora.



“El Consejo Técnico, durante la octava sesión ordinaria celebrada hoy, con fundamento en los artículos 12 fracción VI, 49 fracción I y 50 del Estatuto General de la UNAM, y considerando la opinión favorable emitida por el Consejo Interno del 24 de agosto de 2020, resolvió: Aprobar la prórroga de la licencia académica sin goce de sueldo solicitado por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello para continuar desempeñando el cargo de Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, del 2 de abril de 2020 al 1 de abril de 2021”.



En efecto, este oficio firmado por Valencia García y enviado a Salazar Ugarte, del que SinEmbargo tiene copia, fundamenta la decisión en artículos que nada tienen que ver con el caso:



El artículo 12 fracción VI del Estatuto General de la UNAM se refiere a que son autoridades universitarias los consejos técnicos de las facultades y escuelas, y los de Investigación Científica y Humanidades.



El 49 fracción I establece que “serán obligaciones y facultades de los consejos técnicos: I. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les presenten el Rector, el director, los profesores y los alumnos o que surjan de su seno”.



Y el artículo 50 es sobre las votaciones: “Las decisiones de los consejos técnicos, salvo disposición en contrario de este Estatuto o de sus reglamentos, se tomarán a simple mayoría de votos”.