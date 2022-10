’Me voy a la batalla maestra’: Horacio Duarte Olivares

Con la frase ’regresa a su tierra natal, el Estado de México’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados positivos en la gestión de Horacio Duarte Olivares al frente de las Aduanas de México, por el 16% de crecimiento de recaudación, lo que se traduce en más recursos para programas sociales y obras.



’Estos resultados son muy buenos y se los debemos a Horacio Duarte, director de Aduanas, quien ha hecho una labor de primer orden. Con el apoyo de las fuerzas armadas, es mucho más lo confiscado en drogas, en armas, que lo que se hacía anteriormente y se han limpiado las aduanas, los puertos (de corrupción), al mismo tiempo que ha aumentado la recaudación por más de 1 billón de pesos’, dijo el titular del Ejecutivo.



Horacio Duarte Olivares, Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), informó en la conferencia matutina que la dependencia proyecta cerrar el 2022 con 1 billón 104 mil millones de pesos en recaudación, que significa cuatro veces el presupuesto anual de las pensiones para adultos mayores y el equivalente a una sexta parte de los ingresos del Gobierno de México.



Duarte Olivares detalló que en 2021 se logró un récord histórico, superando 1 billón 4 mil millones de pesos.



’Con la proyección que tenemos al cierre de diciembre de este año, de 1 billón 104 mil millones de pesos, tendremos un crecimiento del 16% en la recaudación en las aduanas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador’, señaló el funcionario federal.



El titular de Aduanas de México destacó que el combate a la corrupción ha sido una constante instrucción desplegada en las 50 aduanas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN), logrando históricos resultados en recaudación y aseguramientos de seguridad nacional.



’En las aduanas de México se realizan labores de seguridad nacional y en ese sentido, por encomienda del presidente de la República y en coordinación con las Fuerzas Armadas, hemos implementado nuevos modelos de inteligencia y alertamiento, destacando que en materia de aseguramientos, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, se han asegurado 97.9% más armas cortas que en el sexenio de Felipe Calderón y 59.8% más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el caso de armas largas, tenemos un incremento del 187.9% respecto al gobierno de Felipe Calderón y un 106% más respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto’, explicó Horacio Duarte.



El funcionario mexiquense hizo énfasis en que la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México el 1 de enero de 2022, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dotó a la dependencia con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión.



’Lo que nos ha permitido por primera vez aplicar los recursos del llamado fideicomiso aduanero y en este momento tenemos en desarrollo 166 proyectos de infraestructura y modernización de las aduanas, tanto en las aduanas fronterizas como las aduanas marítimas, lo que significa un monto de 83 mil 800 millones de pesos que se están invirtiendo para garantizar y aumentar la recaudación’, sostuvo.



Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el desempeño de Horacio Duarte al frente de Aduanas de México.



Asimismo, el Presidente López Obrador informó que Horacio Duarte Olivares dejará el cargo como titular de Aduanas de México.



’Queríamos que se informara aquí y que la gente supiera que Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. En este caso va a una tarea en su natal Estado de México. Campeón, no te voy a abrazar’.



’Me voy a la Batalla Maestra’, anunció Horacio Duarte Olivares al final de su intervención en la conferencia matutina.