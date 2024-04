Más mandatarios de la región condenan torpeza de presidente de Ecuador

Varios miembros del la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), manifestaron su respaldo a México para así condenar el asalto de la embajada mexicana por parte del gobierno de Ecuador.



Entre los mandatarios que se unieron con México se encuentra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien durante su intervención en una sesión convocada por la presidenta de Honduras y actual cabeza del organismo regional, Xiomara Castro, Lula consideró que la Celac debe hacer ’un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir’.



Indicó que la acción como la perpetrada por Ecuador ’es simplemente inaceptable y no afecta sólo a México, tiene que ver con todos nosotros. La gravedad de la situación nos impone el deber de expresar el rechazo inequívoco de la región a lo ocurrido’.



En tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel coincidió con el mandatario de Brasil, indicando que el asalto a la embajada fue ’un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo’. Así manifestó su respaldo a las acciones que México emprenda en contra del gobierno de Ecuador.



’De nuestra actuación ahora dependerá en buena medida que hechos repudiables como este no vuelvan a ocurrir en América Latina o el Caribe. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador sentaría un precedente muy grave y peligroso. Desde Cuba, donde se les admira y quiere por su ejemplar e histórico respeto al derecho ajeno, su solidaridad y su compromiso con la integración’.



El mandatario colombiano, Gustavo Petro. calificó de ’barbarie’ la acción ordenada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Alertó que el mundo atraviesa una época antidemocrática y citó como ejemplo de ello la guerra en Gaza y el reciente bombardeo de la embajada de Irán en Siria o el auge de la ultraderecha en Europa.



’La barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie, no se puede denominar de otra manera’ y agregó que los miembros de la Celac ’somos responsables de que, a pesar de que en el planeta se profundicen las formas bárbaras, no lo haga América Latina’.



El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada de Venezuela en Quito, junto con el retiro inmediato del personal diplomático acreditado en territorio ecuatoriano. Esta medida se llevará a cabo "hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador".



Maduro acusó a Noboa de esconderse al no participar personalmente en la cumbre, mientras que su país respalda la exigencia de México de suspender a Ecuador de la ONU hasta que rinda cuentas por los acontecimientos ocurridos.



Luis Arce, presidente de Bolivia, expresó su desaprobación ante el ultraje inaceptable a la institución del asilo por parte de Ecuador. Asimismo, manifestó que su país acompañará las acciones que emprenda el gobierno mexicano en relación a este asunto.



Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, en su primera participación en una cumbre de la Celac, instó al gobierno de Ecuador a realizar las acciones necesarias para corregir y resarcir los daños infligidos a la misión diplomática, así como para remediar las ofensas al gobierno mexicano causadas por estos hechos.



Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, dijo que su gobierno ’deplora de manera inequívoca las acciones del gobierno ecuatoriano’ y agregó que su nación poya todas las medidas pacíficas adoptadas por México para hacer valer sus derechos en cualquier foro hemisférico o global.



Irfaan Ali, presidente de Guyana, señaló que nombre de la Comunidad del Caribe (Caricom), la cual encabeza, que existen en las naciones de la región preocupación por las acciones de Ecuador y suscribió los planteamientos y exigencias hechas por Brasil.



’La conclusión es muy clara sobre la condena a los hechos violentos que se dieron en Ecuador y la solicitud del salvoconducto para Jorge Glas, el ex vicepresidente’, dijo Xiomara Castro, quien conduce la sesión.



La mandataria hondureña manifestó que la Celac discute la posible aprobación de un comunicado en el que se señala que las acciones ordenadas por Noboa son ’un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional’.Con información de Arturo Sánchez y Alonso Urrutia | LA JORNADA