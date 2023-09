Más sobre la casa roja: tráfico de influencias para obtención de permisos

Detrás de los muros de la ’casa roja’ que Xóchitl Gálvez Ruiz autorizó como Delegada y compró con un descuentazo de más de cinco millones de pesos, que ella niega que sea un ’moche’, hay una historia oculta: La relación de amistad con la familia de la vendedora, una de cuyas hijas es ’la mejor amiga’ de la suya y que fue su empleada en High Tech Services, la empresa de su propiedad.



En efecto, en 2021, Gálvez compró en 9 millones 768 mil pesos una de las cinco casas que construyó en su terreno la señora Guadalupe Norma Suinaga de Alonso, pese a que el precio de venta ese mismo año era de 15.5 millones de pesos, según la publicidad difundida por Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de la empresa Slot Studio, que diseñó el proyecto.



La otra hija de la vendedora, María del Pilar Alonso Norma, refiere en su perfil de Linkedin que trabajó como ’asistente de administración’ en High Tech Services, de junio de 2007 a junio de 2008, empresa de la que Xóchitl Gálvez es socia y su hija, Diana Vega Gálvez, es la representante legal.



No sólo eso: Vega Gálvez es, según ella misma, la ’mejor amiga’ de ’Pili’ Alonso Norma, a cuya boda asistió, en abril de 2017, cuatro meses antes de que, en agosto de ese mismo año, su madre autorizó como Alcaldesa a Guadalupe Norma Suinaga de Alonso la construcción de la obra en Sierra Santa Rosa 62, en la colonia Reforma Social, vecina de las Lomas de Chapultepec, que hasta ahora no cuenta con permiso de ocupación, como reveló Daniela Barragán en SinEmbargo.





Casi dos años antes, el 13 de diciembre de 2015, Diana Vega Gálvez publicó en su cuenta de Facebook un mensaje junto a la fotografía de ella con “Pilli” Alonso Norma, quien mostraba en el dedo medio un anillo: “Mi mejor amiga se matrimonia (sic)”.



Para esa fecha Xóchitl Gálvez ya había ganado la elección de Delegada de Miguel Hidalgo, cargo para el que tomó posesión en octubre de 2015, pero en marzo, antes de las elecciones, aparece junto a su hija Diana Gálvez y a la “mejor amiga” de ésta, “Pili” Alonso Norma.



“Buenazo el sushi. Discutiendo grandes propuestas para los jóvenes de Miguel Hidalgo”, escribió en su cuenta de Facebook el panista Mauricio Robles Cortés, el 27 de marzo de 2015, junto a una fotografía en la que aparece “Pili” Alonso Norma, junto a Gálvez, quien le compró a su madre la casa que ella como delegada autorizó construir y que le costó cinco millones de pesos menos.



Este 5 de agosto, en su cuenta de X, el mismo Robles Cortés reprodujo esta misma fotografía, junto con otras cuadro en las que aparece Xóchitl Gálvez, ya perfilada como la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD para 2024: “Ocho años después se viene un gran proyecto”, subraya.



La operación de compraventa entre Xóchitl Gálvez y Guadalupe Norma Suinaga de Alonso se efectuó el 18 de marzo de 2021, cuya vendedora designó como su representante a Guadalupe Alonso Norma, su otra hija y socia de la empresa Slot Studio, que dirige su esposo, Juan Carlos González Vidals.



Todavía es posible consultar en la página de Facebook de Guadalupe Alonso Norma, en un post del 7 de agosto, la publicidad de la venta de las cinco casas de 390 metros cuadrados de construcción, en la calle Sierra Santa Rosa 62, en 15.5 millones de pesos, es decir, 5 millones 732 mil pesos menos de los 9 millones 768 mil pesos que pagó Xóchitl Gálvez.



Gálvez asegura que este precio preferencial obedeció a que adquirió la propiedad en preventa, pero cuando se efectuó la operación, ante el notario público 243, Guillermo Escamilla Narváez, el precio de las casas era de más de 15 millones de pesos, por lo que se trata de un “moche”, como acusa el exdelegado Víctor Romo.



“Yo la compré en preventa, me la entregaron tres años después y hubo inflación, los aceros se fueron al cielo, la gente le subió el precio y siempre las compras en preventa son más baratas”, argumentó la Senadora Gálvez, el 13 de septiembre.



Si la casa la compró en preventa tres años antes, significa que fue en 2018, un año después de que ella autorizó como Delegada de Miguel Hidalgo la construcción en Sierra Santa Rosa 62, cuyo registro de manifestación de construcción se efectuó el 7 de agosto de 2017.



El acto ante los vecinos estuvo encabezado por Obdulio Ávila, director general de Gobierno y mano derecha de Xóchitl Gálvez, y en el que estuvo presente Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de Slot, la empresa que diseñó y construyó el proyecto, como se aprecia en las redes sociales de la Delegada.



De hecho, uno de los arquitectos de la empresa Slot que construyó las cinco “brick townhouses”, Víctor Zúñiga, cuenta que se la obra comenzó, en 2018, sin contar con el proyecto ejecutivo completo:



“La obra comenzó muy rápido y por lo tanto teníamos que organizarnos de una manera muy eficiente, debido a que no existía un proyecto ejecutivo completo y a los clientes se les dio la posibilidad de hacer cambios al proyecto original. Se diseñaron los detalles de cada casa, desde el zoco investido, carpinterías, iluminación, cancelarías y automatización”.



El reportero preguntó a Xóchitl Gálvez vía WhatsApp, el miércoles 20 por la mañana, cuál es la relación personal que tiene ella y su hija Diana con la vendedora de la casa y su familia. Hasta la tarde del miércoles, no había respondido al mensaje que marcó como leído.