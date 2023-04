Más dirigentes del PRI, PAN y Encuentro Social se suman a la campaña de la maestra Delfina Gómez

ACOLMAN, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, dio la bienvenida a municipales del PRI, PAN y Encuentro Social, y a un ex candidato municipal priista, todos por el municipio de Acolman, quienes se suman al movimiento de la Cuarta Transformación, y en apoyo total a la campaña electoral de la maestra rumbo a la elección del 4 de junio.



Entre gritos y porras de los asistentes al evento, sobre el templete rodeado por casi 10 mil mexiquenses fueron presentadas como nuevas integrantes de las filas del movimiento, las tres mujeres acolmenses: Zulma Olvera Chacón, dirigente municipal del PAN; Ana Lilia Galindo Pozos, ex Regidora del PRI; Irene Herrera, ex Regidora del Partido Encuentro Social así como René Martínez Moncayo, ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Acolman.



Es así como, una a una, subieron al presidium, saludaron de mano a los dirigentes partidistas, se pusieron playeras y gorras de MORENA y se incorporaron de inmediato a la campaña de la maestra Delfina Gómez, quien encabeza la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’.



Al respecto, Higinio Martínez Miranda, delegado especial del CEN de MORENA para el proceso electoral del Estado de México, también de viva voz, felicitó a las y los cuatro acolmenses quienes se sumaron a la campaña proselitista.



’Este arroz ya se coció’, afirmó con algarabía.



’Cada día se acerca más gente. Y les digo que estamos convocando a la gente del PRI a que se sacudan esa loza que tienen encima y se vengan para acá.



A los del PRD que son poquitos pero también que se vengan. A los del PAN también a todo mundo. Aquí caben todos’, destacó frente a la maestra Delfina Gómez.



En este sentido, Mario Delgado, presidente del CEN de MORENA, a todo pulmón, gritó: ’¿Quién se va a poner de pie para ayudar en el triunfo de la maestra?.. que nadie se quede sentado, que nadie se quede en casa. Ya se levantó el Estado de México. Si todos vamos a participar, solo nos falta el gran secreto de MORENA... ¡UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD!’.



Recientemente, el 15 de abril, otro grupo de militantes de partidos se sumaron a la campaña de la maestra Delfina Gómez. Es así que líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Redes Sociales Progresistas (RSP), de la región de los volcanes, se adhirieron al movimiento.

Los políticos que se sumaron ahí son: Helen Juárez dirigente en el municipio de Atlautla, así como el líder Marco Antonio Barragán, quienes se pusieron el chaleco y la gorra de MORENA.



La maestra Delfina Gómez estuvo acompañada y respaldada este sábado: por Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA; Mario Delgado, presidente del CEN de MORENA, Higinio Martínez, delegado especial del CEN de MORENA; Óscar González Yáñez, presidente del Partido del trabajo en el Edomex; y José ’Pepe’ Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México.